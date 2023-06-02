«Тянула за поводок, а моя собачка Лола стояла, как вкопанная!»: Питомец спас жизнь хозяйки перед началом артобстрела ВСУ Донецка

Поврежденный жилой дом по улице Словацкая Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В День защиты детей, 1 июня, ВСУ весь день вели обстрел Донецка и других городов ДНР. В результате трое мирных жителей погибли, четверо были ранены. Среди раненых - пятнадцатилетний подросток и десятилетний ребенок.

Примерно в 13.20 один из снарядов упал возле дома по ул. ул. Словацкая, 61.

Воронка от турецкого реактивного снаряда на Словацкой Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Целились украинские артиллеристы в школу №51, по которой уже неоднократно стреляли, но попали в школьное футбольное поле и оставили без окон два подъезда жилого дома.

Школа 51 несет следы многочисленных обстрелов ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- И нас, и школу, обстреливают с 2014 года, - рассказала местная жительница. – Мы уже буквально породнились со школой. Там нам выдавали воду как гуманитарную помощь, там же мы и прячемся при сильных обстрелах. Как жалко видеть, во что они превратили школу! А ведь ребята и родители постоянно ремонтируют классы, сделали зеркальное панно. Знакомые родители, чьи дети учатся в этой школе (теперь дистанционно – Ред.) звонят мне и спрашивают – уцелело ли панно.

Двор поврежденного дома утопает в зелени Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Двор обстрелянного дома утопает в зелени. Цветы просто потрясают! Только в реальную жизнь возвращают разбитые окна, осколки, свежая воронка от снаряда РСЗО. Встретили жительницу этого дома пенсионерку Валентину (в целях безопасности украинских родственников имя изменено – Ред.), которая вышла выгулять забавную собачку – помесь Джек-Рассел-терьера и лайки по кличке Лола.

Лола не любит фотографироваться Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Это уже десятый, или одиннадцатый обстрел нашего дома с начала года, - говорит женщина. – Опять стекла у многих вылетели. Мы с мужем (он уже умер год назад) пять лет без стекол жили. Не было денег вставить.

С удивлением узнаем, что, не смотря на постоянные обстрелы, дом полон жильцов. Недавно даже люди купили квартиру на девятом этаже.

- Из постоянных жильцов здесь осталась только половина, остальные уехали. Но в доме снимают квартиры люди из Артемовска, других прифронтовых городов,

Лола обожает кушать лекарственные травы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Между прочим, именно собака Лола спасла Валентину от возможного ранения.

– За несколько минут до попадания реактивного снаряда я с Лолой выходили на дневную прогулку. Собрались, подходим к лифту, а она ни в какую не хочет идти дальше, поджала лапку, дрожит вся! Я ее завела в тамбур, чтобы она как – то успокоилась. А тут как бахнет, взрыв был страшный! Земля задрожала, дом качнулся. Соседка говорит, что ее кот подпрыгнул до потолка, - рассказывает пенсионерка.

К обстрелам невозможно привыкнуть, считает Валентина.

– Это хорошо издалека советовать, что нужно делать. А когда ты на улице и свистят мины над головой, тут же начинается паника… В нашем доме за все это время двое погибших, - говорит она, едва сдерживая слезы.

В этот же день была обстреляна Киевская районная администрация Донецка. Как и при обстреле школы, использовалась подаренная Украине Турцией 122-мм РСЗО "T-122 Sakarya".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советы психотерапевта жителям ДНР: при обстрелах ВСУ страхом можно и нужно управлять.

В нынешних условиях главное - не поддаться панике (подробнее).