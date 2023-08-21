На площади Ленина в Донецке установили арт-объект по Дню города

Арт-объект установили на главной площади Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке в преддверии Дня города установили арт-объект. Инсталляция «С Днем рождения, Донецк!» появилась на площади Ленина в Ворошиловском районе. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Напомним, что ранее в столице Донецкой Народной Республики появилась инсталляция «Донецк непокоренный». Ее установили на бульваре Пушкина в центре города. До этого подобный арт-объект был установлен в Пролетарском районе города, но его сломали вандалы. Мэр Алексей Кулемзин подчеркнул, что злоумышленников разыскивает полиция.

Напомним, что День города и День шахтера в ДНР традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2023 году все массовые мероприятия в Донецке отменили из-за угрозы обстрелов. Власти Донецка запустили по городу нарядные трамваи. Их украсили изображениями роз в цветах российского знака и знаковых мест города.

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