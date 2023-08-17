Вандалы сломали инсталляцию ко Дню города в Донецке

Вандалы сломали инсталляцию ко Дню города в Пролетарском районе Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Правоохранители разыскивают вандалов, которые сломали инсталляцию ко Дню города. Она была установлена в Пролетарском районе Донецка. Об этом сообщил городской глава Алексей Кулемзин.

— В Пролетарском районе ко Дню города была установлена инсталляция «Донецк непокоренный». Минувшей ночью неизвестные вандалы нанесли ей повреждения, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что злоумышленников ищут полицейские.

Напомним, что День шахтера и день города традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. Обычно в этот день проводят массовые мероприятия, концерты, запускают ретро-трамваи, а проезд в муниципальном транспорте становится бесплатным. В 2023 году день Донецка выпал на 27 августа, но все массовые мероприятия, как и в прошлом году, отменили из-за угрозы обстрелов. Часть мероприятий перенесут в онлайн-формат, сообщили в администрации.

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