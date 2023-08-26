В Донецке в преддверии Дня города и Дня шахтера украшают учреждения праздничной символикой

Учреждения города красочно оформили свои окна для создания праздничного настроения жителям. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке накануне празднования Дня города и Дня шахтера украшают учреждения тематической символикой. Горожанам и гостям города стараются создать хорошее настроение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В преддверии Дня города и Дня шахтера учреждения культуры красочно оформили свои окна для создания праздничного настроения жителям и гостям нашего прекрасного города Донецка, - отметил он.

Напомним, что в Донецке в преддверии Дня города установили арт-объект. Инсталляция «С Днем рождения, Донецк!» появилась на площади Ленина в Ворошиловском районе.

День города и День шахтера в столице ДНР традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. В этом году все массовые мероприятия в Донецке отменили из-за угрозы обстрелов ВСУ. Власти Донецка запустили по городу нарядные трамваи. Вагоны украшены российскими триколорами, символом Донецка - розами, а также гербом столицы региона и надписью «С праздником, Донецк!». Очень стараются коммунальщики - город блестит.

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