День города Донецка 27 августа 2023 года: Как столица ДНР готовится ко дню рождения

Массовых мероприятий на День города в этого году не будет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЖИВЫЕ КОНЦЕРТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛИПА

В преддверии Дня Шахтера и Дня Донецка в Донецкой Народной Республике начался фестиваль современной песни «Донецкие самоцветы». Это концерты с очным присутствием слушателей. 27 августа концерт состоится в Ждановке. Об этом «КП» сообщили в Донецкой государственной академической филармонии имени Сергея Прокофьева.

- Из онлайн-мероприятий у нас запланирована презентации песни «Донецк – город боец» и клипа к ней. Автором слов и музыки является известный российский автор Олег Попков. Презентация клипа запланирована на 26 августа, и это мы будем проводить в онлайн-режиме, - рассказали в пресс-службе Донецкой филармонии.

Праздничная инсталляция. Фото: скрин с видео Никиты Макаренкова

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И НАРЯДНЫЕ ТРАМВАИ

В Донецке в преддверии Дня города установили арт-объект. Инсталляция «С Днем рождения, Донецк!» появилась на площади Ленина в Ворошиловском районе.

День города и День шахтера в ДНР традиционно отмечают в последнее воскресенье августа. В этом году все массовые мероприятия в Донецке отменили из-за угрозы обстрелов ВСУ. Власти Донецка запустили по городу нарядные трамваи. Вагоны украшены российскими триколорами, символом Донецка - розами, а также гербом столицы региона и надписью «С праздником, Донецк!». Очень стараются коммунальщики - город блестит.

Нарядные трамваи. Фото: Администрация Донецка

Нарядные трамваи. Фото: Администрация Донецка

Ранее глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в продажу поступили билеты, приуроченные ко Дню города и Дню шахтера.

СПРАВКА «КП»

Донецк (первое название – Юзовка) появился на юге России вокруг основанного британским промышленником Джоном Юзом Донецкого металлургического завода в 1869 году. Юзовка стала Донецком в 1961 году. До этого город носил имя Сталино (с 1924 года) и Троцк (несколько месяцев в 1923 году). Вся история города неотъемлемо связана с его промышленным развитием. В 1970 году международной организацией ЮНЕСКО Донецк был назван наиболее озелененным промышленным городом в мире.

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