Праправнучка основателя Донецка Джона Юза – Ольга Булгакова: Мечтаю, чтобы металлургический завод развивался, а Донбасс процветал

Праправнучка основателя Донецка Джона Юза знает и хранит историю своей семьи Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Праправнучка основателя Донецка Джона Юза Ольга Булгакова принесла в редакцию «Комсомольская правда – Донбасс» семейный альбом. В нем на особом месте фотографии времен Юзовки (Донецк долгое время назывался в честь ее прапрадеда британского промышленника валлийского происхождения Джона Юза), на которых изображены ее предки.

До сих пор считалось, что в Донбассе не осталось следов семьи Джона Юза. Краеведы указывали лишь на развалины особняка Юзов на Боссе. Мол, это все, что осталось и напоминает об известных валлийцах на донбасской земле.

В СЕМЕЙНОМ АЛЬБОМЕ ВНУК ЮЗА

С Ольгой Булгаковой я познакомился в последний день голосования на Референдуме о присоединении к России 27 сентября. Когда девушка зашла на избирательный участок в первом лицее, что на бульваре Пушкина в Донецке, члены комиссии встретили ее дружными аплодисментами.

Ольга Булгакова демонстрирует книгу о Джоне Юзе и его последователях, которую ее отцу, правнуку основателя Донецка, подарил один из авторов этого исследования. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На одной из главных фотографий в семейном альбоме Булгаковых внук Джона Юза - Иван со своей супругой.

- Юз приехал сюда со своими четырьмя старшими сыновьями Джоном Джеймсом, Артуром Дэвидом, Айвором Эдвардом и Альбертом Ллуэлином, - рассказывает корреспонденту «КП» Ольга. - У самого старшего сына моего прапрадедушки Джона Джеймса Юза был роман с экономкой Прасковьей Половинкиной и в 1870 году у них родился сын Иван, которого тогда же отдали в бездетную семью Метеленко. От этой семьи непосредственно идет мой род. У Ивана было 9 детей, 15 внуков и 12 правнуков. Моя бабушка Нина Метеленко была самым младшим ребенком в семье. В замужестве она стала Булгаковой.

Ольга носит фамилию своей бабушки. У Нины и Федора Булгаковых было трое детей. Эльвира, Людмила и Александр (отец Ольги).

Иван Юз – внук Джона Юза со своей женой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

- Оля, расскажи, пожалуйста, о делегации из Англии, которая в 90-х годах прошлого века приезжала на построенный Джоном Юзом металлургический завод и к твоей бабушке Нине Булгаковой.

- В сентябре 1990 года, в квартиру, в которой мы живем до сих пор, действительно приезжала делегация из Англии, был прием и общение. К сожалению, мне был всего год, и я, естественно, ничего не помню. Прием устраивала старшая сестра моего отца Эльвира Федоровна.

А когда я повзрослела, родители поведали, что тогда из разных стран - Англии, Франции, США, Швейцарии, Голландии, Малайзии - впервые приезжали потомки Джона Юза и тех специалистов, которые в конце XIX и начале XX веков вместе с ним приехали в Россию и работали на основанном прапрадедушкой в Юзовке (первое название Донецка) металлургическом заводе.

Некоторые потомки до того даже не знали друг друга… За несколько дней люди практически со всего света в Донецке почувствовали себя дома, среди близких людей. Тогда они посещали и Донецкий металлургический завод. Там гостей встречали цветами и добрыми словами. Каждому из них вручили памятную медаль в честь 115-летия восстановленного после Великой Отечественной войны сортопрокатного цеха.

Оля показывает своих родственников по линии основателя города Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Кто-нибудь из твоих родственников уехал на родину Юза – в Англию?

- Только сын Эльвиры Федоровны - Сергей Харитонов (праправнук Джона Юза) уезжал в Англию. Он двадцать лет жил в Лондоне и работал там врачом в Бромтонгоспитале. Сейчас он живет со своей сестрой в Москве. Оба в свое время в Донецке окончили медицинский институт имени Максима Горького.

Семья Булгаковы с 1946 года живет на бульваре Пушкина в Донецке. Квартиру в оранжевом доме выдали ее дедушке Федору Булгакову, который работал партийным чиновником.

Когда Оля родилась, ее бабушка Нина в честь своей внучки возле дома посадила виноград. Он разросся аж до третьего этажа. Виноград до сих пор плодоносит, и Булгаковы выжимают из него сок. В возрасте 19 лет у девушки не стало папы.

ВЕЛИКИЙ ПРЕДОК ВДОХНОВИЛ НА НАПИСАНИЕ КНИГИ

- Какими запомнила бабушку и отца?

- Бабушка умерла, когда мне было три года. Я ее почти не помню. А папа всегда рассказывал о Донецке, о нашей семье, о корнях… По образованию он был машиностроителем. Всю жизнь работал на машиностроительном и чугунолитейном заводе в Боссе (Эдуард Боссе – русский инженер, построивший данное предприятие в 1889 году; один из основателей Донецка. – Авт.).

При этом мой папа хорошо играл на домашнем рояле. Я тоже выучилась в музыкальной школе по классу фортепиано. Еще отец мне прививал любовь к чтению. Он считал, что Тургенев и Достоевский – это обязательно к прочтению. Когда я была в старших классах, папа возвращался после ночной смены и занимался со мной. Он объяснял алгебру; проверял домашние задания. Я прорешала весь задачник «Сканави»! Папа и мама для меня многое сделали. Благодаря чутким наставлениям отца, я с первого раза сама поступила на бюджет в Донецкий национальный технический университет.

Моя мама Галина Николаевна работала в проектном отделе Донецкого металлургического завода. Сейчас она помогает мне воспитывать детей. Там же работал мой дедушка по линии мамы, и она всегда рассказывает, насколько тяжелой была работа металлургов. Николай Лебедев работал в горячем цеху, на доменных печах, при температуре 70 градусов, на высоте двадцать пять лет.

- Оля, что за книга у тебя?

- В книге «Юз и Юзовка» - история жизни и деятельности Джона Юза и его последоватей, их вклад в развитие промышленности, экономики, культуры и социально инфраструктуры нашего города. Книгу, выпущенную в 2000 году на двух языках – русском и украинском, моему отцу со своим благодарственным автографом подарил один из ее авторов. «Спасибо за то, что ваш великий предок вдохновил нас на эту работу», - подписал экземпляр издания «Юз и Юзовка» донецкий исследователь Владимир Мозговой.

РОДСТВЕННИКИ ЮЗА ЕСТЬ В СНГ

- От дома Джона Юза на Боссе осталась одна дряхлеющая от времени и непогод кирпичная коробка. Была ли там?

- К сожалению, дом давно выкуплен и является частной территорией. Попасть туда сейчас невозможно. Я никогда там не была…

Ольга Булгакова по образованию энергетик. Раньше работала в компании «Донбасс-Энерго». Сейчас в декрете. У нее двое маленьких детей. Льву шесть лет, Софьи – полтора года.

- Еще когда в первый раз была в декрете, поняла, что ухожу из энергетики. Я – творческий человек! Просто чертить чертежи не хочу. Сейчас занимаюсь любимым делом – дизайном интерьеров. Меняю наскучившую обстановку с помощью графических программ.

- А о чем мечтаешь?

- После войны создавать в Донецке экологические пространства (зимний сад, музей природы и т.д.) в существующих или вновь построенных детских садах. В них дети смогут гармонично развиваться.

Конечно же, хочу, чтобы дело моего прапрадеда Джона Юза развивалось, металлургический завод не останавливался. Донецк должен слышать его гудок (заводской гудок дают во время пересменки. – Авт.). Предприятие-то градообразующее!

У нас большая семья – Джеймс Юз после себя оставил много потомков. К сожалению, связь поддерживаем не со всеми родственниками. Точно знаю, что таковые есть в СНГ. Надеюсь, что сможем найтись и общаться. Дружить все вместе.

НАША ИСТОРИЯ

Как британский промышленник Джон Юз оказался в Донбассе

Основатель Донецка поселился на берегу Кальмиуса уже в достаточно зрелом возрасте.

В 1869 году, 153 года назад, на юге России британский промышленник Джон Юз основал Донецкий металлургический завод, вокруг которого появилась Юзовка (первое название Донецка). Для предприимчивого валлийца Россия стала новой родиной.

Юзовский металлургический завод и его окрестности. Фото: Донецкий республиканский краеведческий музей

ИЗГОТАВЛИВАЛ ОСОБО ПРОЧНУЮ БРОНЮ

Юз был талантливым конструктором. Он изобрел лафет для тяжелых пушек и разработал и запатентовал технологию для производства брони для кораблей и фортов. До строительства металлургического производства в донецкой степи по заказу российского правительства руководимый им Мильвольский железопрокатный завод исправно поставлял прочнейшие броневые листы, в которых не застревали снаряды, для укрепления форта «Константин» Кронштадта, что в Санкт-Петербурге.

До возникновения Юзовки «голая степь» относилась к Екатеринославской губернии. Каждый день на переданной Джону Юзу территории должно было добываться не меньше тонны угля и еженедельно - выплавляться не меньше ста тонн чугуна. Также британец обязан был построить рельсовый завод. Взамен на это российское правительство гарантировало в течение десяти лет премию в 50 копеек сверх стоимости рельсов. Кроме того, Юз мог беспошлинно ввозить на территорию Империи материалы, необходимые для строительства завода и оснащения шахт.

Тем не менее, российское правительство поставило британца в жесткие временные рамки, поэтому он на время вернулся в Лондон, чтобы привлечь к этому делу акционеров. Джон Юз основал Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств. Капитал был поделен на шесть тысяч акций. Каждому акционеру гарантировался определенный процент от годового дохода.

РЕКОРД ПО ВЫПЛАВКЕ ЧУГУНА

Джон вернулся в Россию уже с ресурсами. Первый чугун на донецкой земле начали выплавлять в 1871 году. Завод запустил восемь коксовых печей и освоил горячее дутье - такого прорыва в Российской Империи еще не было. Спустя время, у Джона Юза уже было семь доменных печей, десять мартенов и пятнадцать пудлинговых печей.

Находчивый британец первым в России начал использовать при плавке чугуна кокс (продукт, получаемый при нагревании угольной крошки). Это значительно повысило производительность домны. Уже в 1876 году годовая выплавка чугуна превысила 1 миллион пудов (16 380 тонн) - юзовский завод вышел на первое место в России по его производству. Уголь Юза покупали местные сахарные заводы, а также Константиновская и Харьковско-Николаевская железные дороги, кокс и чугун - заводы в Москве, Харькове и Кременчуге. Рельсы тоже находили сбыт, страна быстро покрывалась сетью железных дорог.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКАЗАНА ДЕЛОМ

Между тем, возникший вокруг юзовского завода рабочий поселок Юзовка, постепенно рос.

- Для степи драгоценно еще и то, что там, где четыре года тому назад рос один только бурьян, возникло двухтысячное поселение, принявшее уже вид городка, с базаром каждое воскресенье, с суровскими, бакалейными и другими лавками, где товары продаются по таксе не выше харьковских цен; с английской гостиницей, французской Buvette (буфет), немецким Bierhaus (пивная) и неизбежным русским питейным домом; с больницею на 12 кроватей (и 24 в случае надобности), аптекой, доктором, фельдшером и всеми необходимыми инструментами и припасами.

Если прибавить к этому, что для содержания порядка постоянно пребывает в Юзовке полицейский офицер с командою из трех рядовых и что из служащих при заводе устроен санитарный комитет, коего каждый член обязан осматривать по своему околодку хлеб и прочие съестные припасы, то нельзя не признать, что в Юзовке жизнь и дело идут рука об руку и что там собраны все элементы для дальнейшего развития и успеха, - в своем отчете в 1875 году написал член совета министра государственных имуществ В. Иславин, побывавший тогда с инспекцией на юге России.

Положительно о деятельности Джона Юза в 1888 году отозвался русский ученый Дмитрий Менделеев.

- Недавняя пустыня ожила, результат очевиден, успех полный, возможность доказана делом, - оценил он.

Справка «КП»

Джон Юз

Джон Юз родился в британском Мертир-Тидвиле в 1814 году. Его отец был инженером, стоящим во главе одного из металлургических заводов города. С малых лет под началом отца усердно трудился и сам Юз. Он начинал работать помощником горнового.

Карьера честолюбивого валлийца пошла в гору, когда ему исполнилось 28 лет. В 1842 году Джон Юз на собственные сбережения купил предприятие в Ньюпорте, производившее металлические изделия и комплектующие паровых двигателей. И в Ньюпорте он женится на Элизабет Льюис, дочери владельца местной гостиницы. Уже вскоре Юз перепрофилировал предприятие на выпуск литых изделий для портов, изготовление корабельных цепей, якорей, пушек и брони для флота.

В 1869 году Джон Юз в уголке Екатеринославской губернии, что на юге России, учредил Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств. Уже через несколько десятилетий он превратился в процветающий город, который долгое время в честь своего основателя назывался Юзовкой (первое название Донецка).

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