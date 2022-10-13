«Он был кремнем, скалой, глыбой»: Каким запомнился Юрий Дегтерев – легенда советского футбола

Юрий Витальевич жил на бульваре Пушкина и любил по нему прогуливаться Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ночью 9 октября в Донецке скончался выдающийся игрок донецкого «Шахтера» и сборной Советского Союза - голкипер Юрий Дегтерев. Об этом утром следующего дня «КП» сообщил пресс-атташе ФК «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

Юрий Витальевич не оставил родной город в дни войны. Умер от сердечного приступа во время очередного обстрела центра Донецка украинскими карателями.

БЫЛ БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАН ФУТБОЛУ

- Снаряд ВСУ (натовского 155-го калибра. – Авт.) разорвался буквально в ста метрах от дома Дегтеревых - на пересечении улицы Артема и проспекта Гурова. Легендарный вратарь жил на бульваре Пушкина.

- Это стало последней каплей. Юрию Дегтереву стало плохо. Его жена вызвала скорую. После успокоительного укола Юрий Витальевич прожил еще десять минут, - рассказал «КП» футбольный болельщик, друг легендарного донецкого вратаря Мирослав Мелюс.

Мирослав Мелюс с сыном Никитой и Юрий Дегтерев. Никита дружил с Юрием Витальевичем. Мальчишка мечтает стать выдающимся вратарем. Фото: Личный архив

Сердце любимца миллионов Юрия Дегтерева остановилось на 75 году жизни.

- Ни просто не стало знаменитого голкипера, а ушла целая эпоха, - с сожалением констатирует Мирослав Мелюс. - Эпоха тех людей, которых великий тренер Петр Пономаренко находил на донецких улицах, он из мальчишек воспитывал настоящих звезд. Тогда о деньгах никто не думал. Люди, беззаветно преданные футболу, сражались на футбольном поле за честь и славу родного Донбасса.

Раньше с футболистами прощались на домашнем стадионе. В этот раз круга почета не было ни на стадионе «Шахтер» (а от него осталось одно название), ни на «Локомотиве» (ныне – «Олимпийский»). На последнем, где Юрий Витальевич участвовал не в одном десятке матчей, играл с той же самой «Барселоной» в 1978 году, месяц назад от разрыва украинского снаряда прямо на поле образовалась большая воронка.

Похороны. Фото: Валерий ДУДУШ

- Близкие родственники Юрия Дегтерева отказались от церемонии прощания и круга почета на стадионе. Побоялись, что траурная церемония (а это скопление людей) может стать мишенью ВСУ, - рассказал Мирослав Мелюс.

ПАТРИОТ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Прощание с легендарным вратарем прошло на центральной аллее кладбища «Донецкое море». Юрия Витальевича похоронили недалеко от первого Главы ДНР Александра Захарченко.

На похоронах рядом с близкими, друзьями, фанатами, были футболисты. Игорь Петров, Сергей Золотницкий…

Весь день дождь лил, как из ведра. А после полдня небо прояснилось – отпевание и погребение прошло без дождя.

Любимый поклонник Юрия Витальевича 8-летний Никита Мелюс дарит великому Дегтереву «Комсомолку» со своим интервью о нем. Фото: Личный архив Мирослава Мелюса

- Кремень, Скала, Глыба - такие эпитеты к Юрию Витальевичу подходили во время его футбольной карьеры с 1965 по 1983 годы. Смелость, настойчивость, принципиальность - такие качества характеризовали его во время службы в милиции, где он прослужил после карьеры футболиста до 1995 года и ушел в отставку в звании полковника. Именно в отставку, а не на заслуженный отдых, как говорят нынче, так как Юрий Витальевич покоя не знал до последних своих дней. Затем были тренерские будни у руля любимого «Шахтера», которые сменились бурными водами бизнеса - и везде он был на высоте, везде старался быть №1. Одним словом - настоящий Мужик! Не зря он один из немногих, кто удостоился памятной звезды на аллее славы у «Донбасс-Арены»!

А кроме этого, он всегда оставался патриотом родной земли, своего донецкого края. Он не соблазнился московскими благами, когда знаменитый Лев Яшин видел его своим приемником и в 1971 году пытался переманить в московское «Динамо», обещая квартиру и место в основном составе; он не повелся на уговоры Мэтра отечественного футбола Валерия Лобановского, когда тот на протяжении 1970-х годов пытался перевести его в киевское «Динамо», обещая стабильное место в сборной СССР. Он оставался простым донецким парнем и своей игрой, своей надежностью добился права провести 21 матч в воротах сборной Советского Союза. И там он долгое время оставался №1, проведя «сухих» матчей большую половину, за что в 1977 году был удостоен высокого титула лучшего вратаря СССР. Таким он оставался всегда, таким же патриотом он остался, когда в 2014 году над донецким небом заполыхала война. Он никуда не уехал и до последнего мига своей жизни разделял трудности военного бремени с простыми дончанами, - рассказал Мирослав Мелюс.

Юрий Дегтерев и Никита Мелюс. Фото: Личный архив

ВРАТАРЬ - ПОЛОВИНА КОМАНДЫ

«Вратарь - половина команды». Эта крылатая фраза как нельзя лучше характеризовала надежность игры любимца миллионов Юрия Дегтерева. Юрий Витальевич не только мастерски отбивал удары соперников, но и своим поведением задавал ритм игры всей команды. Он выбивал мяч в поле так, что партнеры получали возможность начать ответную атаку. Или, наоборот, придерживал его, в то время как игроки, переводя дух, перестраивались.

Дегтерев из рабочей семьи. Его отец Виталий Андреевич был мастером на Донецком металлургическом заводе, а мать Зоя Владимировна - дежурным электриком подстанции коксохимзавода.

Семья жила в Ленинском районе Донецка рядом со стадионом «Металлург». Будущий футболист с детства увлекся спортом. Занимался баскетболом и волейболом, а потом - борьбой и боксом.

- Старшие ребята Валерка Пушкин, Коля Кондаков, видевшие, что я спортсмен, и перетянули меня на футбол, - вспоминал в интервью «КП» Юрий Дегтерев. - На пустыре возле рынка Соловки у нас был свой стадион. Мы там косили бурьяны и высеивали газонную траву. Первое время футбольными воротами были обычные кирпичи.

В 14-летнем возрасте Дегтерев оказался в группе подготовки футбольной команды «Шахтер» у тренера Петра Пономаренко. В 1965 году его пригласили в юношескую сборную Советского Союза.

На бульваре Пушкина. Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

- Мы дважды становились чемпионами Европы, - рассказывал Юрий Витальевич. - В 67-м обыграли в финале сборную Англии, в составе которой играли профи. Хотя все говорили, что шансов у нас нет, и они нас все время «возили». Но мы отстояли свои ворота. А в одной из контратак забили гол и стали чемпионами!

Юрий Дегтерев 20 лет защищал ворота «Шахтера». «Оранжево-черные» в 1975 и 1979 годах становились серебряными призерами чемпионата СССР, а в 1978-м - бронзовыми. В 1980 году завоевали Кубок СССР.

По официальной статистике, за сборную СССР сыграл в 17 матчах, из них 10 - на «0». Но на самом деле еще четыре матча он провел в турне по Южной Америке, в том числе один - против легендарного Пеле, который ему не забил.

Последний матч Юрия Дегтерева в составе национальной команды был 19 апреля 1979 года против сборной Швеции в Тбилиси (2:0). Мог бы привлекаться в сборную и чаще, но мешали травмы. Футбольную карьеру завершил в возрасте 35 лет.

Юрий Витальевич в последние годы много времени проводил с женой Татьяной на даче. Там держал голубей и собачек. Дегтерев всегда с радостью кормил и общался с ними...

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