Почетный президент Донецкой федерации футбола Виктор Звягинцев об игре за ЦСКА: Я никогда не забывал о Донбассе - здесь есть люди, любящие футбол и умеющие в него играть

Виктор Звягинцев (справа) с Вячеславом Шарафутдиновым нашли в книге много малоизвестных фактов из истории двух великих команд Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Москве вышла книга об истории двух клубов - московского ЦСКА и донецкого «Шахтера». Виктор Александрович - один из ветеранов футбола, который выступал в разные годы за оба эти клуба.

На днях в Москве вышла в свет уникальная книга «Все матчи московской команды ЦСКА и донецкой команды «Шахтер» в футбольных программах и отчетах 1938-2014 гг.». В ней не только статистика взлетов и падений двух великих команд, но и биографии знаменитых игроков, а также занимательные рассказы о них. Обе команды - одни из самых старейших и титулованных в СССР.

Составители книги - российский писатель, известный болельщик ЦСКА Алексей Григорьев и историк ФК «Шахтер» Алексей Бабешко. В ней много интересного о любимцах миллионов - вратаре Юрии Дегтереве, полузащитнике Михаиле Соколовском, нападающем Виталии Старухине... Но одним из главных героев этого издания является центральный защитник Виктор Звягинцев - единственный футболист, которому довелось играть и за ЦСКА, и за «Шахтер». Виктор Александрович любезно согласился ответить на вопросы «Комсомольской правды».

Вратарь «Динамо» (Киев) Евгений Рудаков ликвидирует опасность. Справа – Виктор Звягинцев. Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

Он пригласил нас к себе в офис - городскую федерацию футбола, что на бульваре Пушкина в Донецке. В прошлом году Виктор Александрович отметил свой юбилей. Ему не дашь 71-го года - с таким азартом он вспоминает свою футбольную молодость.

«…И началась моя эпопея»

- Виктор Александрович, когда вы играли за московский ЦСКА?

- В 1971-1972 годах я проходил армейскую службу. Сразу из «Шахтера» (воспитанник школы «Шахтера» с 1968 по 1970 годы выступал за дублирующий и основной составы «горняков». - Авт.) меня призвали в Спортивный клуб армии (Киев). А в апреле на меня приходит спецнаряд: отправить в расположение московской команды «Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА). В 1970 году ЦСКА стал чемпионом СССР, а в следующем - с первого тура опускался по турнирной лестнице. Поэтому меня и попытались забрать из СКА (Киев). Уважаемый футболист-«шестидесятник» Николай Маношин тогда убедил главного тренера ЦСКА Валентина Николаева повременить с моим переводом. «Сейчас сам в «завале» и пацана сломаешь - пусть год доиграет у меня», - такими словами он уговорил Валентина Александровича. Приехал в Москву в январе 1972 года, и началась моя эпопея (улыбается).

«Шахтер» играет дома. Виктор Звягинцев выше всех! Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

Воспользовался последним шансом

- Так и не свыклись с мыслью о переходе в ЦСКА?

- Кстати, в СКА (Киев) я уже тогда играл с талантливым полузащитником Михаилом Соколовским. Это я его тогда выдернул из воинской части в Чугуев Харьковской области, уговорив Валентина Александровича, чтобы его пригласили на просмотр.

Так вот, в ЦСКА я приехал со сломанным пальцем на ноге. Поскользнулся на тренировке, когда играли на мерзлой траве. Вскоре я оказался с основным составом «армейцев» в Самарканде. Моя новая команда проиграла контрольные игры «Пахтакору», а затем - московскому «Динамо». Дед (легендарный армейский массажист Аскера Барчо, - Авт.) в панике. О том, что у меня на палец наложена шина, знал только доктор команды. Он после ужина приходит ко мне и говорит: «Николаев спрашивает, готов ли ты завтра играть». Эта новость меня на какие-то секунды ошарашила, я быстро промотал в голове череду событий и сам себе говорю: «Витя, это твой последний шанс». Интуиция подсказывала, что в противном случае мог оказаться в дубле.

- Вам пришлось выйти на поле вместо центрального защитника Владимира Капличного?

- Да. Владимиру Капличному, получившему травму мениска во время игры, неудачно сделали операцию, и он лечился. Доктор обколол мне сломанный палец новокаином, я забинтовал его, надел бутсы и вперед. «Пахтакор» тогда обыграли со счетом 2:0. С тех пор это место я никому не отдал. Став полноценным игроком основного состава ЦСКА, попал в олимпийскую сборную. Тогда мы заняли приличное пятое место.

Сборная СССР по футболу

«Обиделся» на министра обороны

- И вас запросто отпустили из ЦСКА?

- Когда служба подходила к концу, меня начали брать за горло, чтобы «вступил» в офицерское звание и остался играть за ЦСКА. Я наотрез отказался. Когда уходил служить, первый секретарь Донецкого обкома партии Владимир Иванович Дегтярев, которого называли «хозяином Донбасса», мне говорил, «ты - нашинский», возлагая на меня большие надежды в футболе. И когда мне оставалось до дембеля полгода, Владимир Дегтярев дал мне трехкомнатную квартиру на улице 50-летия СССР.

Кстати, тогда же Виктор Маслов, величина в советском футбольном мире, звал меня в московское «Торпедо», не менее известный Валерий Лобановский тянул в «Днепр» (г.Днепр), а тренер Артем Фальян - в «Зенит» (Ленинград).

- Виктор Александрович, что за необычная история была в ЦСКА?

- В Лужниках ЦСКА играло с «Динамо» (Киев), проигрывали 0:2. В ложе за матчем следил министр обороны СССР Андрей Гречко. Тогда нам удалось отыграться и выиграть. Игра закончилась со счетом 3:2.

И вот, в пансионате ЦСКА, где я проживал, лежу на диване. В выходной день в полдвенадцатого дня открывается дверь, заходит главный тренер - полковник Валентин Александрович Николаев: «Подъем! Вот, распишись, привез тебе от Гречко ордер на двухкомнатную квартиру».

Я не мог сказать, что дал слово Владимиру Дегтяреву и что квартира у меня уже есть, поэтому на ходу придумал: скажу, мне нужна трехкомнатная - откажут. Получится, вроде как обиделся…

В увлекательной книге 424 страницы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А Валентин Николаев: «Что ж ты молчал!». Через несколько месяцев главный тренер снова приезжал, мне давали трехкомнатную квартиру на Звездном бульваре. В шикарном месте, где памятник в виде взлетающей ввысь ракеты и аллея космонавтов.

Пугали белыми медведями

- До дембеля вас уже никто не трогал?

- Если бы (улыбается). Не сказал, что меня еще приглашало киевское «Динамо». За мной приезжал их тренер Андрей Биба… Борьба продолжалась до конца сезона. За два месяца до дембеля за меня снова взялось ЦСКА. Настаивали остаться.

Девять дней возили, как на работу, в Министерство обороны. Садили за стол, ложили передо мной документ-согласие на продолжение карьеры в ЦСКА и говорили: «Сиди, думай». В туалет отпускали на 3 минуты. За это время успевал покурить. Когда же военные поняли, что я не передумаю, грозились отправить дослуживать в край, где обитают белые медведи. Когда служба подошла к концу, на душе стало легко, будто гора с плеч.

- А чего достигли с ЦСКА?

- На полную силу отыграл 26 игр за основной состав ЦСКА и 8 - за Кубок СССР. Раньше была мода: корреспонденты ставили оценки (по пятибалльной шкале) игрокам после матчей. Я ниже четверки никогда не опускался и почти всегда был отличником.

Чтит великих «армейцев»

- Что роднит ЦСКА и «Шахтер»?

- Вратарь Леонид Шмуц, защитники Юрий Истомин, Владимир Капличный, я, Марьян Плахетко, нападающий Владимир Дударенко. Полкоманды «хохлов». Вот вам и ЦСКА того времени (смеется).

Что еще роднит? Дисциплина. Там армейская, а здесь - шахтерская. Одни, фигурально выражаясь, под пулями ходят, другие - рискуют оказаться под завалами горных выработок. У игроков обоих команд закаленный характер!

Виктор Звягинцев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Будучи в «Шахтере», играли против ЦСКА?

- Помню, как в августе 1973 года в Донецке на стадионе «Шахтер» мы разгромили их - 4:1. Тогда наш полузащитник Анатолий Коньков вышел один на один против вратаря соперников - Владимира Астаповского. Коньков мастерски замахнулся, а вратарь, прыгнув, оказался на земле. Потом дело техники: Анатолий через него носком отправил мяч прямиком в ворота. А «Бабуся» (легендарный нападающий Виталий Старухин. - Авт.) на радость зрителей очередной шедевр сотворил. Мяч, который Анатолий Коньков пробил метров с 25-ти поворотом, попал в перекладину и взвился в воздухе. А «Бабуся» с линии штрафной добил его головой. Это фантастика!

- Вспоминаете ли вы свою футбольную юность в ЦСКА?

- После завершения карьеры футболиста вспоминал и вспоминаю таких великих «армейцев», как Альберт Шестернев, Юрий Истомин, Владимир Капличный, Владимир Федотов, Владимир Поликарпов… Они дали мне хорошую школу, заложили фундамент. Не только своей игрой, но и личным отношением. Я был одним из молодых футболистов, младше их на шесть-семь лет. Вкладывал в меня душу и главный тренер Валентин Николаев, память о котором я также чту.

Донецкая жилка дает надежности

- Виктор Александрович, как арбитру, вам доводилось судить игру ЦСКА в чемпионате СССР?

- Да, один раз. В 1967 году в Ростове-на-Дону ЦСКА играл с азербайджанским «Нефтчи». «Армейцам» удалось завоевать путевку в Высшую лигу, сыграли чисто в каждом эпизоде!

- Отдав год службы в армии команде ЦСКА, вы вернулись на родину.

- Я никогда не забывал о Донбассе - здесь есть люди, любящие футбол и умеющие в него играть. Это и Юрий Дегтерев, и Владимир Трошкин, и Анатолий Коньков, и Виталий Хмельницкий, и еще масса футболистов. Даже те из них, кто уезжал из Донбасса, не теряли донецкой жилки. Во всем футбольном мире знают, что на наших футболистов можно положиться.

Сам Виктор Звягинцев 13 лет был игроком на позиции центрального защитника, потом тренером и арбитром. Сейчас Виктор Александрович - почетный президент Донецкой городской федерации футбола. Его зять - рекордсмен по числу матчей за сборную России Виктор Онопко. Одиннадцать лет, кстати, был тренером московского ЦСКА. Сейчас Виктор Савельевич - ассистент главного тренера сборной России по футболу.

P.S.

В книге «Все матчи московской команды ЦСКА и донецкой команды «Шахтер» в футбольных программах и отчетах 1938-2014 гг.» информация об играх дополнена заметками из выпускаемых тогда газет («Красный спорт», «Советский спорт», «Социалистический Донбасс», «Комсомолец Донбасса», «Радянська Донеччина» и других), а также архивными фотографиями.

Знатоки футбола Алексей Григорьев и Алексей Бабешко - создатели этой книги. Они передали сорок экземпляров в столицу ДНР, где попросили бывшего пресс-атташе ФК «Шахтер» Вячеслава Шарафутдинова раздать эти книги ветеранам донецкой команды.

Авторы надеются, что книга доставит радость ветеранам «Шахтера», их близким, позволив окунуться в атмосферу того времени и тех игр. Вячеслав Шарафутдинов благодарит Первую городскую типографию в лице Руслана Ходыкина, оказавшую реальное содействие в доставке книг из Москвы в Донецк.

ИСТОРИЯ ОДНОГО МАТЧА

Вячеслав ШАРАФУТДИНОВ: После матча «Шахтер» - ЦСКА в 1991 году судью пришлось вывозить на пожарной машине

В Донецке такого никогда не было.

Самый незабываемый матч донецкого «Шахтера» и московского ЦСКА был в столице шахтерского края весной 1991 года. Тогда «горняки» хорошо начали выступать в чемпионате СССР, «армейцы» тоже лидировали. После мяча нападающего «Шахтера» Сергея Щербакова на 25-й минуте «оранжево-черные» уверенно шли к победе. Но арбитр матча из Баку Рустам Рагимов в корне изменил сценарий встречи. За минуту до финального свистка назначил пенальти в ворота хозяев, после несуществующего фола на форварде «армейцев» Игоре Корнееве. Скандальный матч завершился вничью 1:1.

Рустам Рагимов (спиной) назначает пенальти, в то время как игроки «Шахтера» протестуют против этого решения судьи. Фото: Архив Вячеслава ШАРАФУТДИНОВА

- Перестройка, люди почувствовали «свободу», а тут - судья в открытую подсуживает гостям. Тогда болельщики были настолько возмущены несправедливым решением судьи, что буквально каждый хотел подбежать к нему и отлупить. Милиция живым кольцом оттеснила фанатов от выхода со стадиона «Шахтер», и судью с арены вывезли на пожарной машине с включенной мигалкой, - рассказывает «Комсомольской правде» пресс-атташе ФК «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов, который тогда сидел на трибуне и все видел своими глазами. По его словам, такого в Донецке никогда не было.

«Комсомолка» дозвонилась ветерану ФК «Шахтер» Игорю Петрову, который тогда был на поле на позиции полузащитника. Игорь Григорьевич рассказал нам, что матч сам по себе был напряженным. Непростой. Борьба на поле сплошная. Никто не хотел никому уступать. А в конце ошибка судьи спровоцировала болельщиков. Тогда судейская комиссия отстранила Рагимова от обслуживания игр Высшей лиги.

Отметим, что матчи «Шахтера» и ЦСКА всегда носили принципиальный характер. История знает еще два случая, когда встречи заканчивались судейскими скандалами. В сезоне 1950 года в Москве «горняки» уступили хозяевам 1:2, ведя по ходу матча. При счете 1:0 в пользу «Шахтера» арбитр засчитал несуществующий мяч в ворота «горняков». После чего «армейцы» смогли отличиться еще раз. «Шахтер» подал протест, который удовлетворили, и была назначена переигровка. Но в повторном матче «горняки» потерпели сокрушительное поражение - 0:7.

Похожий инцидент случился девять лет спустя, но уже в Сталино (Донецке). На этот раз судейством были возмущены не только футболисты «Шахтера», но и зрители. Матч не был доигран до конца, а в переигровке были сильнее «горняки» - 2:1.

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