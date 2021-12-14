«Шантаж недопустим»: Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что Киев предложил провести обмен пленными, в то время как ранее освобожденных помиловать отказался

Украинская сторона до сих пор не помиловала 50 сторонников ДНР, которых освободила в предыдущих обменах, - сообщила Дарья Васильевна. Фото: ombudsman-dnr.ru

Киев продолжает блокировать очередной обмен пленными с республиками Донбасса. Об этом по итогам недавнего заседания Контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта заявила представитель ДНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Именно обмену пленными было посвящено основное время дискуссии, поскольку в преддверии новогодних праздников семьи удерживаемых особенно надеются на обмен и ожидают от нас конкретных решений. Однако представители Киева проигнорировали конструктивные инициативы, направленные на сближение позиций сторон по этому вопросу, - отметила Дарья Васильевна.

ОБМЕНЫ 2019-2020 ГОДОВ НЕ ЗАВЕРШЕНЫ

Основным препятствием для проведения нового обмена по-прежнему остаются невыполненные украинской стороной обязательства по процессуальной «очистке» лиц, переданных ДНР в 2019-2020 годах. Официальный Киев до сих пор не помиловал пятьдесят бывших украинских пленных, продолжая их уголовное преследование. Эти люди до сих пор не восстановлены в своих правах и находятся под угрозой повторного лишения свободы.

- Таким образом, обмены 2019-2020 годов считаются незавершенными, что не позволяет перейти к обсуждению и подготовке следующих этапов взаимного освобождения удерживаемых, - сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В течение двух лет украинские переговорщики не могут дать внятные ответы на вопросы о причинах такой «задержки». Хотя при желании Киев способен закрыть все процедурные вопросы в кратчайшие сроки. И вот тому подтверждение: на заседании гуманитарной подгруппы представитель Украины заявил, что президент Владимир Зеленский подпишет указ о помиловании 13 ранее освобожденных лиц, если Республики согласятся провести новый этап обмена, не требуя выполнения предыдущих обязательств по процессуальной «очистке».

- Подобные шантаж и спекуляции недопустимы. Нужно прекратить инсинуации. Мы предложили конкретный механизм. Если Украину действительно заботят судьбы людей, нужно просто пошагово его реализовать, - подчеркнула Дарья Васильевна.

УКРАИНА СКРЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О 94 СТОРОННИКАХ ДНР

Итак, что надо сделать Киеву, чтобы долгожданный обмен состоялся в ближайшее время.

- Первым шагом должен быть подписан указ о помиловании 13 человек, переданных Республикам Донбасса в 2019-2020 годах, который лежит на столе президента Зеленского с апреля 2020 года. Далее должна быть полностью завершена процессуальная «очистка» других лиц, переданных в Республику в 2019-2020 годах. После этого стороны смогут обменяться актуальными списками разыскиваемых лиц и верифицировать данные, - рассказала Дарья Морозова, добавив, что на следующем этапе представители Киева должны выработать и представить на согласование механизм, направленный на невозможность уголовного преследования и наказания лиц, подлежащих дальнейшему освобождению по формуле «всех установленных на всех установленных».

Тем временем, Украина полтора года намеренно скрывает информацию о 94 сторонниках ДНР, удерживаемых в плену. Крайний раз обмен пленными в Донбассе состоялся в апреле 2020 года. ДНР передала Украине девять человек, получив 10. При этом за два года – 2019-2020 Республике был выдан 71 удерживаемый, однако Киев проигнорировал процедуру процессуальной очистки 50 освобожденных: не снял с них обвинения и не прекратил их уголовное преследование.

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