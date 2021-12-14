Денис Пушилин: «Наши предприятия могут осуществить эффективное импортозамещение на российском рынке»

Глава ДНР открыл в Донецке рабочую встречу по обсуждению перспектив экономической интеграции России и Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Предприятия Донбасса способны обеспечить импортозамещение целого ряда зарубежных товаров в России. Такое мнение выразил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время рабочей встречи по вопросам перспектив углубления экономической интеграции России и Донбасса, которая проходит сегодня в Донецке.

По его мнению, Республике наконец удалось преодолеть отрицательную динамику развития экономики, вызванную блокадой и войной. Так, по предварительным оценкам, поступления в государственный бюджет увеличились на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. А объем реализованной продукции в реальном секторе экономики вырос за год на 14 процентов.

- Нам удалось изменить структуру производства и экспорта, диверсифицировать рынки сбыта, где основным для нас является Российская Федерация, - пояснил такие результаты Глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что спрос на продукцию местного производства - машиностроения, горно-шахтного оборудования, труб и стальных канатов, цемента - неуклонно растет.

Спрос на продукцию отечественного производства неуклонно растет. Фото: сайт Главы ДНР

- Наши предприятия могут осуществить эффективное импортозамещение на российском рынке целого ряда зарубежных товаров, которые сейчас не производятся в России, но могут изготавливаться с минимальными капиталовложениями в ДНР и ЛНР, - уверен Денис Пушилин.

Напомним, сегодня в Донецке встретились представители четырех стран, чтобы обсудить развитие экономики региона. Политики и бизнесмены рассмотрят перспективы дальнейшей интеграции России и Донбасса в свете подписанного недавно указа российского Президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР.

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