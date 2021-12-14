В Донецке встретились представители четырех стран, чтобы обсудить развитие экономики региона

Денис Пушилин открыл рабочую встречу по обсуждению перспектив экономической интеграции России и Донбасса. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецке началась рабочая встреча по вопросам перспектив углубления экономической интеграции России и Донбасса, на которую съехались представители четырех стран - Донецкой и Луганской Народных Республик, России и Южной Осетии. Мероприятие проходит в гостиничном комплексе «Шахтар Плаза» при участии Главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Открывая встречу, руководитель государства поблагодарил гостей за визит.

- Такое внимание для нас чрезвычайно ценно. Сегодня мы делаем первый шаг, знакомим вас с нашими возможностями и теми механизмами, благодаря которым мы сможем перейти к конструктивному взаимодействию, - отметил он.

Заявлено, что темами для обсуждения станут сертификация товаров Республики и перспективы развития бизнеса по торговле в России, открывшиеся после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке Донбасса.

После проведения пленарного заседания участники встречи планируют заключить ряд соглашений, а затем посетить промышленные и сельскохозяйственные предприятия в ДНР.

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