Самый юный актер донецкого драмтеатра мечтает стать знаменитым вратарем

Никита в роли Лева Яшина уговаривает Юрия Витальевича перейти в московское «Динамо». Ученик театральной студии от души повеселил как самого Юрия Дегтерева, так и гостей. Фото: Личный архив

Никита Мелюс – донецкий школьник, мечтающий стать вратарем №1. Такое желание у него возникло после просмотра с отцом – болельщиком донецкого «Шахтера» - российского художественного фильма-биографии «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

- Сын впервые увидел полные трибуны в этом фильме. Сначала из-за блокады и непризнанности, а теперь еще и из-за пандемии, увы, в Донецке сейчас нет большого футбола, - констатирует Мирослав Мелюс, посматривая на Никиту, которого он забрал с утренней тренировки по джиу-джитсу.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» заканчивается прощальным матчем лучшего голкипера мира, которого в воротах сменил молодой вратарь из Днепропетровска Владимир Пильгуй.

После совместного просмотра фильма Мирослав рассказал своему сыну, что в этой сцене, вместо Пильгуя Яшина должен был сменить Юрий Дегтерев из Донецка. Мальчишка очень обрадовался, что он до сих пор живет в Донецке и папа с радостью познакомил Никиту с живой легендой донецкого «Шахтера», которого 50 лет назад сам Яшин звал в московское «Динамо» стать своим приемником. Для этого он даже приезжал в Донецк и два дня уговаривал Дегтерева – предлагал квартиру в Москве и вратарское место в сборной СССР.

Юрий Витальевич с Никитой возле памятника Владимиру Дегтяреву, первому секретарю Донецкого обкома партии, которого называли «хозяином Донбасса», при котором Донецк стал стремительно развиваться, а «Шахтер» покорять новые футбольные вершины

Когда знаменитый вратарь завершал свою карьеру, своим приемником видел именно Юрия Витальевича! И если бы Дегтерев согласился, то в фильме (и в жизни) на поле вышел бы вместо Яшина именно он!

- Но наш Дегтерев ни в 1971 году не предал Донецк, когда его соблазняли московскими благами, ни в 2014-м, когда над Донецком нависла угроза войны... Аргумент у него был один: «Как я могу бросить свой родной город, в котором я родился и вырос, в котором меня чтят и уважают? Как я буду после этого людям в глаза смотреть?» - за чашкой кофе рассказывает Мирослав.

ПАТРИОТ ДОНЕЦКА СТАЛ ФУТБОЛЬНЫМ ДРУГОМ

Сейчас дома у семьи Мелюс есть мини-спортзал. Мирослав смастерил футбольные ворота и по вечерам и на выходных тренирует сына. Никита учится отбивать мячи. На вопрос, кто его кумир, отвечает: «Юрий Дегтерев». И тут же добавляет: «Когда вырасту, хочу стать таким же вратарем, как Юрий Витальевич».

Никита часто вхож в квартиру семьи Дегтеревых. Мальчишка подружился с живой легендой Донбасса. Вот какую забавную историю рассказал его отец:

- Как-то сидим мы на кухне Дегтеревых, на которой полвека назад великий Лев Яшин двое суток уговаривал Юрия Витальевича перейти в московское «Динамо» и стать его приемником. Никита как раз был после репетиции в драмтеатре (еще одно увлечение Никиты, - авт.) и Дегтерев его расспрашивал чем они там в театре занимаются. И тут я вспомнил об этом случае с Яшиным в 1971 году и говорю: «Никита, на этой кухне 50 лет назад Яшин уговаривал Юрия Витальевича переехать в Москву и не смог уговорить! А ну, попробуй изобразить, как бы ты уговаривал Дегтерева?» Вышла еще та картина!

Никита (спереди) исполняет трогательную роль зайчика в спектакле «Снежная королева» на сцене Донецкого драмтеатра. Фото: Личный архив

Никита был на именинах своего футбольного кумира. На прошедший День рождения Юрия Дегтярева (а один из лучших голкиперов мира родился 5 октября 1948 года) мальчишка посвятил ему свое стихотворение.

В мире всем известен Яшин,

Но мы гордимся Юрой нашим!

Патриот Донецка Дуган (прозвище игрока, - авт.)

Стал моим футбольным другом.

День рожденья отмечает,

И подарки принимает.

С Днем рождения, Дегтярев!

Долгих лет и будь здоров!

НЕ ВЫЛАЗИЛИ ИЗ ТЕАТРА И СО СТАДИОНА

Если Мирослав привил Никите любовь к футболу, то его мама Юлия – к театру. Сейчас Никита не только занимается в секции джиу-джитсу, но и выступает на сцене Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна. Мальчик с пяти лет занимается в театральной школе-студии «Перспектива», которая была открыта при драмтеатре во время войны.

Никита Мелюс (справа) и Сева Мирошниченко в спектакле «Потерянный рай» читают книгу из Ветхого Завета о происхождении человечества. По режиссерскому замыслу, они - прообраз тех детей, начало которым было заложено Адамом и Евой. Фото: Личный архив

- Когда супруга была беременна Никитой, мы практически не вылазили из театра и «Донбасс Арены», - вспоминает Мирослав, как бы пытаясь объяснить разносторонность и многогранность таланта сына.

- Никита, как ты учишься в школе? – спрашиваю я мальчика.

- Нормально. Я хожу в специализированную физико-математическую школу №17 города Донецка.

- Какой любимый предмет?

- Технология (раньше предмет назывался - труды). Мне нравится делать поделки из бумаги и пластилина. Люблю мастерить своими руками.

- А в каких спектаклях на сцене драмтеатра ты сыграл?

- В «Юноне и Авось» вместе с другими детками играю ангелочка, в «Снежной королеве» - зайчика, а в «Волшебнике изумрудного города» - Гудвина. Отыграл уже пятьдесят шесть спектаклей на сцене нашего театра.

ОБОШЕЛ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ КУМИРА

Мирослав рассказал еще одну забавную историю, произошедшую прошлым летом. Дело было на бульваре Пушкина в кафе недалеко от дома Юрия Дегтерева. Кстати, по соседству возле драмтеатра жил еще один всенародный любимец - Виталий Старухин, которому болельщики в свое время дали шутливое прозвище «Бабуся».

С Юрием Витальевичем был Мирослав с Никитой. Мирослав заметил, что за соседним столиком сидят три интеллигентные женщины, что-то шепчутся и кивают в их сторону.

- Ну, думаю, - вспоминает Мирослав. - наверное Дегтерева узнали. Сейчас интервью у него будут брать или автограф, фотосессию с ним просить. Но тут одна из женщин подходит к нашему столику: «Извините, а можно вопрос?.. Это ваш мальчик играет в спектакле «Потерянный рай»»?

- Да, это наш Никита… - говорит его отец.

- А можно у него автограф взять и сфотографироваться с ним?

Никита подписал свой рисунок и подарил его женщинам.

- А не хотите у этого человека взять автограф? – продолжает Мирослав.

- 17 матчей за сборную Советского Союза сыграл, лучший вратарь СССР 1977 года…

- А! Это товарищ Дегтерев. Помним вас (пауза). А все-таки можно с мальчиком сфотографироваться?

Они только отошли, а Юрий Дегтерев, с гордостью, как к своему ученику:

- Все! Уже обскакал меня по популярности! (улыбается)

Вот так неординарно проходят встречи 8-летнего донецкого мальчишки с живой легендой ФК «Шахтер». Никита не сомневается, что, когда наступит мир и Донецк окажется на футбольной орбите, у него будет, что показать миру.

Лев Яшин с Юрием Дегтеревым (справа налево) запечатлены возле столовой загородной базы донецкого «Шахтера» на Кирша, в ноябре 1983-го, когда Лев Иванович приехал провожать из большого футбола своего любимца. Фото: Зиновий ДОБРОМЫСЛОВ

СПРАВКА «КП»

Юрий Витальевич Дегтерев родился и 19 лет прожил под фамилией Дегтярев. Но при оформлении загранпаспорта была допущена ошибка и его записали как Дегтерев. С тех пор в его фамилии изменилась одна буква. Хотя во многих футбольных справочниках и газетах фамилию его до сих пор пишут и так, и так. Но он не обижается, шутит, что главное - лишь бы человек был хороший.

17 лет защищал ворота донецкого «Шахтера». «Оранжево-черные» с ним в 1975 и 1979 годах становились серебряными призерами чемпионата СССР, а в 1978-м – бронзовыми. В 1980 году завоевали Кубок СССР. За сборную СССР Юрий Дегтерев сыграл в 17 матчах (хотя он утверждает, что отыграл 21 матч - еще 4 выставочных матча просто не вошли в официальную статистику), из них 10 он отстоял на «0».

Последний его матч в составе национальной команды был 19 апреля 1979 года против сборной Швеции в Тбилиси (2:0). Мог бы привлекаться в сборную и чаще, но мешали травмы. Футбольную карьеру завершил в возрасте 35 лет. На его проводы из большого футбола в Донецк приезжал сам Лев Иванович Яшин.

«Вратарь - половина команды». Эта крылатая фраза как нельзя лучше характеризует надежность игры любимца миллионов Юрия Дегтерева. Юрий Витальевич не только мастерски отбивал удары соперников, но и своим поведением задавал ритм игры всей команды. Он выбивал мяч в поле так, что партнеры получали возможность начать ответную атаку. Или, наоборот, придерживал его, в то время как игроки, переводя дух, перестраивались.

В 1977 году Дегтерева признали лучшим вратарем Советского Союза и третьим футболистом страны вслед за легендарными Давидом Кипиани и Олегом Блохиным; пять раз входил в число 33-ти лучших футболистов СССР.

Юрий Витальевич является членом Клуба Льва Яшина, в котором голкиперы, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Назван в честь знаменитого советского вратаря Льва Яшина, первым достигшего рубежа в 100 «сухих» матчей в чемпионатах СССР. Лев Иванович – единственный обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов.

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