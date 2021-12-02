«Многие из них стоят десятки тысяч!» Как елочные игрушки советских времен обретают вторую жизнь

Многие игрушки Анастасия оформляет оригинально Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Старые советские игрушки многие из нас берегут в память о своем далеком детстве или детстве своих родителей, которые рассказывали, как наряжали ими новогодние елки много лет назад. Однако нередко эти украшения попадают на свалку по одной простой причине - уже не в моде. Практически никто и не задумывается о том, что выброшенные игрушки представляют историческую ценность и могут стоить тысячи, а то и десятки тысяч рублей. Даже если их состояние оставляет желать лучшего.

Воспоминания из детства

Мы были приятно удивлены, узнав, что есть люди, которые занимаются реставрацией советских игрушек. Слезла краска - не проблема: распишут по-новой. Сбито стекло - нарастят. Такие мастера словно пытаются докричаться до нас: «Люди! Подарите советским игрушкам вторую жизнь! Ведь других игрушек, сделанных с такой любовью, вы можете и не найти».

Дончанка Настя - одна из тех, кто дарит елочным украшением вторую жизнь. Реставрация любимой игрушки стоит в среднем от двухсот до пятисот рублей, в том случае, если необходимо наращивать недостающие части. Однако доход этот «бизнес» не приносит из-за немалых затрат на материалы. Занятие больше для души.

- У большинства коллекционеров елочных украшений практически одна история: в детстве была любимая игрушка, потом она разбилась и захотелось найти ее снова. У меня похожая история. В детстве была одна подвеска, которая мне запомнилась. Сейчас она стоит 50 рублей. У нас было очень мало игрушек. Это совершенно обычная блестящая подвеска. Но когда я ее нашла, это уже не было моей целью. В поисках я скупила большое количество других игрушек. Когда открывается целая история - становится тяжело остановиться.

По профессии Настя биолог. До декретного отпуска работала в лаборатории. Но в свободное время всегда чем-то занималась: вышиванием, вязанием, рисованием.

- Работа в лаборатории - это монотонный труд, который не имеет отношения к творчеству. Хотя на моей прошлой работе, в иммунологическом отделе, был период, когда я должна была особым образом окрашивать стекла, чтобы они по-разному светились при ультрафиолетовом свете. Это было интересно и красиво.

Мастерская

Купила раритет за 10 рублей

Сначала Настя искала объявления в интернете. Постепенно начала влюбляться в игрушки и скупать их. Потом нашла сообщество коллекционеров, с которыми с легкостью подружилась.

- Я начала изучать историю, способы реставрации. Сначала попробовала отреставрировать сосульку со сколотой частью. Потом все закрутилось, со временем набила руку. Реставрация - это не только перекрашивание, но и восстановление разбитых деталей, - говорит девушка. - Помимо реставрации я собираю игрушки. У меня уже большая коллекция, в том числе и раритетных экземпляров. Мне хочется, чтобы большее количество игрушек не выбрасывали, а восстанавливали. Не обязательно их мне самой иметь, я могу помочь людям их восстановить, чтобы ими любовались дети.

- Недавно наткнулись на объявление в интернете. Несколько десятков советских игрушек продавали за 70 тысяч рублей! Не дороговато?

- Я видела это объявление. Это выгодная покупка. Общая стоимость в пересчете выходит намного больше. Есть игрушки, которые стоят недорого, а есть и те, цена которых пять тысяч рублей и выше. Человек не хочет тратить время, чтобы реализовывать все игрушки по отдельности, поэтому продает все сразу, но дешевле. Можно сказать, это продажа бизнеса.

В первом ряду коллекция - Дружба народов

- Многие продавцы, наверное, и не представляют, что игрушки, которые они продают, могут стоить в разы дороже? Ведь не все разбираются в этом.

- Один раз на барахолке я купила игрушку, которая стоит полторы тысячи, за десять рублей. Это гимназист. Игрушка была немножко побита, со слезшей краской, но ее цена такова. А бывает наоборот. Копеечные сосульки продают за баснословные деньги. Есть сайт «Мешок» - там проходят аукционы. Больше года там висит игрушка - пресс-папье «Шершень». Ее продают за сто тысяч, хотя в реальности ее цена максимум тысяча рублей.

Не все экземпляры проходили комиссию

- Какая самая дорогая новогодняя игрушка советских времен встречалась Вам в объявлениях?

- Коллекционными елочными игрушками считаются те, что были выпущены до 1970 года. Самая дорогая игрушка, которую купили коллекционеры за последнее время, стоила полмиллиона рублей. Эта особые игрушки. В Ленинграде была такая артель - «Культигрушка». Там производили самые красивые и брендовые украшения. В те времена не все они доходили до производства. Были такие наборы, которые художники производили в небольшом тираже, буквально несколько экземпляров, но они не проходили комиссию. Это большая редкость. Набор «Буратино» - один из таких. Женщина-коллекционер купила жабу из этого набора за полмиллиона. Не все игрушки из этого набора найдены.

- У кого находится самая большая коллекция советских елочных украшений?

- Самая большая коллекция находится у автора каталога «Советские елочные украшения» Аллы Аркадиевны. В его перечень входит очень много игрушек, большинство из которых редкие или просто красивые. Собрать все существующие игрушки, которые выпускались в республиках Союза, в одну книгу просто невозможно. К тому же, не все существующие формы найдены. В личной коллекции Аллы Аркадиевны множество игрушек, большинство из которых редкие.

Одна из игрушек Дружбы народов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Сколько игрушек в Вашей личной коллекции? Какими игрушками гордитесь больше всего?

- У меня около двухсот игрушек, которые считаются коллекционными. Это не значит, что все они дорогие, но они выпущены до 1970-го года. Самый ценный для меня набор - это набор Московского завода елочных игрушек под названием «Дружба народов». Самая редкая игрушка в моей коллекции - это «Красная Шапочка». Она была выпущена белорусским заводом в 1960-х годах.

«Многие из игрушек действительно бывают страшными»

- Вы украшаете елку только советскими игрушками?

- А как я могу повесить их на елку? У меня дети, поэтому пока украшаем пластиковыми. В будущем хотелось бы наряжать елку советскими игрушками. При этом я не являюсь противником современных изделий, но стеклянных. Есть очень много красивых экземпляров. Многие даже стали производить игрушки под ретро-стиль, повторяя форму советских украшений.

- Как считаете, почему большинство советских игрушек оказываются на свалках либо на барахолках?

- Многие из этих игрушек действительно бывают страшными, в плохом окрасе и с некрасивыми лицами. На елку я бы повесила далеко не все из них. Но я все равно их люблю и собираю, как объект коллекционирования. А есть люди, для которых это история, они ее хранят и рассказывают об игрушках своим детям и внукам.

Как-то я написала пост о том, что ищу игрушки в любом состоянии. Мне ответила девушка. Она сказала, что хочет выбросить коробку старых игрушек. Мол, если вам надо - приезжайте и забирайте. Коробка была вся в плесени, внутри была почерневшая вата, а в ней старые игрушки, которые не трогали много лет. Вечером мы с мужем разбирали эту коробку и нашли там половину коллекции «Дружбы народов» и другие редкие экземпляры. Я никогда не стараюсь забрать игрушки за бесценок или кого-то обмануть. Но иногда люди бесплатно отдают то, что им не нужно, а я с удовольствием беру это.

Анастасия занимается оформлением игрушек уже несколько лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Люди сами приносят Вам игрушки для реставрации или Вы покупаете их на барахолке, реставрируете, а уже потом продаете?

- Я два года веду группу в социальной сети, пытаюсь расшевелить эту тему, но все дается очень сложно. Люди вспоминают об игрушках в декабре, когда у меня практически нет времени. Елочных украшений, которые я бы хотела реставрировать, мне не приносили. Сама я их нахожу на барахолке, ремонтирую, но приносят в основном самые простые игрушки. А сейчас я в таком положении, что вынуждена браться за любую работу, чтобы дать понять людям, что елочным украшениям можно подарить вторую жизнь.

- Вы перекрашиваете игрушки на свое усмотрение или ищите их историю, смотрите, как они выглядели в реальности?

- Часто изначально игрушка выглядит некрасиво. Я спрашиваю у людей: делать игрушку такой, какая она была первоначально, или делать роспись на свое усмотрение? Многие просят сделать новую роспись. Если нужно восстановить игрушку, у которой нет части стекла, нужна вторая такая в оригинале, чтобы сделать слепок. Но найти детальную информацию о конкретном украшении очень сложно. Ведь все время игрушки не были причислены к произведению искусства. Их выпускали только для украшения елки. Поэтому историю игрушек тяжело проследить. Касательно многих из них указано только место производства.

- Коллекционируете современные игрушки или считаете это не таким интересным занятием?

- Сейчас также производят коллекционные игрушки, которые специально выпускают маленькими партиями. Их цена зачастую зашкаливает. Однако коллекционирование советских игрушек - это особый вид собирательства. Советская игрушка была доступной. Их выпускали для того, чтобы любой человек мог нарядить свою елку. Елка в Советском Союзе была как педагогический объект. Ее украшали не однотипными шарами, а персонажами или предметами, которые были связаны с жизнью. Моей любимой темой является дружба народов. Мне близка эта идея. Очень интересна тема космоса - выпускались всевозможные ракеты и спутники. Особую нишу занимают персонажи сказок. Это очень красивые наборы, которые вызывают интерес у детей.

Было

Стало Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Группа Анастасии «Коробка с антресоли» - vk.com/korobkasantresoli

История игрушек

В 1935-1940 годах в Союзе появились стеклянные шары с изображением Ленина и Сталина и картонажные украшения с портретами лиц из партбюро.

В военные и послевоенные годы игрушки делали собственноручно, разукрашивая перегоревшие лампочки. Также они выпускались промышленными предприятиями из отходов производства.

В 1949 году страна отмечала 150-летие Александра Пушкина. В истории советской елки открылась новая страница, посвященная сказочным персонажам. В 50-е годы на елках можно было увидеть фигурки Чиполлино, Кота в сапогах, Буратино, Бабы-Яги и других сказочных героев.

В 50-60 годы выпускались игрушки в виде яблок, снопов пшеницы, виноградных гроздей и кукурузы. Игрушки делали из ваты, пластмассы, стекла и папье-маше.

В 60-е многие серии были связаны с Космосом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 60-е годы множество игрушек были посвящены космосу. Игрушки 70-х - 80-х годов были разнообразны в тематическом плане, но художественной ценности уже не представляли. Исчезла тонкость прорисовки и изящество форм.

Одни из самых дорогих игрушек, которые были проданы на аукционах:

1. Гуси-лебеди

Игрушка с мальчиком на спине гуся-лебедя производства 50-х годов.

Стоимость - от 15 000 рублей

2. Дюймовочка на ласточке

За этой фигуркой коллекционеры гоняются. Если сохранился окрас игрушки, за нее просят больше 25 тысяч рублей.

Стоимость - от 20 000 рублей

3. Конек-Горбунок

Конек-Горбунок отличается качественной яркой росписью.

Стоимость - от 40 000 рублей

4. Индус с ананасом

Создавался индус в артели «Изокульт». Игрушка выпущена в единственном экземпляре.

Стоимость - от 100 000 рублей

5. Пограничник с собакой

Фигурка изображает героя Советского Союза - пограничника Никиту Карацупа со своим псом Ингусом.

Стоимость - от 130 000 рублей

Игрушки, созданные когда-то с любовью, имеют право на вторую жизнь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К читателю

«Комсомолка» будет продолжать тему советских игрушек в преддверии Нового года. Присылайте нам на почту фотографии своих любимых игрушек и истории, которые с ними связаны. Самые интересные рассказы мы опубликуем в одном из предновогодних выпусков.

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