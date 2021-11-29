Дончанка Диана Алексашкина получила «Гран-При Мировая Русская Красавица - 2021» в Москве

Активистка «Молодой Республики» выиграла Гран-при в конкурсе «Мировая Русская Красавица-2021». Фото: ОО «Молодая Республика»

Диана Алексашкина - победительница Республиканского конкурса красоты «Краса Донбасса - 2021» отправилась на Международный конкурс «Мировая Русская Красавица - 2021» в Москву.

Общественная организация «Молодая Республика» (девушка активистка этой организации) при поддержке РУССКОГО ЦЕНТРА оказали девушке содействие в поездке в Россию.

Диана пробыла в Москве с 24 по 26 ноября на неделе моды «Slava Zaitsev Fаshion Week-2021», участвуя я показах известных дизайнеров: Гера Скандал, Вера Черепова, Анна Данилова и другие.

Активистка «Молодой Республики» выиграла Гран-при в конкурсе «Мировая Русская Красавица-2021». Фото: ОО «Молодая Республика»

28 ноября Диана Алексашкина стала участницей конкурса «Мировая Русская Красавица-2021», представляя национальный, спортивный и вечерний наряды и каждый раз поражая жюри своей харизмой, уверенностью, красотой и обаянием!

Девушка вернулась домой с заслуженным титулом «Гран-При Мировая Русская Красавица-2021». Ранее девушка уже получала титулы международного уровня - «Юная Мисс Россия-2021».

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