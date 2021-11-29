В Донецке устанавливают главную елку ДНР: фоторепортаж

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

29 декабря на площади Ленина в Донецке приступили к монтажу главной елки Республики. Сейчас специалисты возводят каркас новогодней красавицы.

- Менее, чем через месяц мы открываем нашу главную елку в Донецке и Донецкой Народной Республике, поэтому сегодня мы общими усилиями готовим любимый город к Новому году, – сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин, который приехал, чтобы проконтролировать процесс лично.

Градоначальник сообщил, что открытие елки состоится уж 24 декабря. Правда, как она будет выглядеть, пока не сообщается. Стоит ожидать, что дончан порадуют красивым видом главной елки, ведь ее эскиз начали создавать еще летом!

Открытие елки в Донецке ежегодно проходит с размахом. На площади Ленина собираются семьи с детьми, которые могут насладиться театрализованным шоу, концертом и иллюминацией. Для зрителей устраивают конкурсы и викторины. Также на площади открывают множество необычных фотозон.

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке устанавливают главную елку ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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