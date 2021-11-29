В Донецке начата установка главной новогодней елки Республики

Сегодня, 29 ноября, главную новогоднюю елку Донецкой Народной Республики начали собирать на площади Ленина в центре Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Менее, чем через месяц мы открываем нашу главную елку в Донецке и Донецкой Народной Республике, поэтому сегодня мы общими усилиями готовим любимый город к Новому году, - рассказал Алексей Кулемзин.

По традиции самое масштабное празднование в Донецкой Народной Республике состоится на столичной площади Ленина. Сама площадь и близлежащие скверы преобразятся. Город украсят новогодней иллюминацией, а также праздничными артобъектами. Дончан ожидают театрализованное шоу, конкурсы с хороводами. Организаторы по традиции подготовили массу сюрпризов.

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