Директор концертного агентства «RS» Роман Смотров: Звезды едут в республики Донбасса не за деньгами

Роман Смотров Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До войны в Донбассе с концертами в Донецк и Луганск приезжали артисты разного калибра. Практически каждый день на сцену выходили звезды, и бывало, давали по два концерта. Выступали - Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс и многие-многие другие.

На различные общегородские празднования приезжал целый десант эстрады. Бывали даже и зарубежные знаменитости - на 75-й день рождения футбольного клуба «Шахтер» в концерте на стадионе «Донбасс Арена» принимали участие Рианна и Мила Йовович.

В 2014 году неожиданно для всех в Донбассе началась война, а полноценная концертная жизнь закончилась. Было совершенно не до этого. Однако некоторые знаменитости все же стали приезжать в республики с бесплатными выступлениями - поддержать жителей.

Едут за небольшой гонорар

Директор концертного агентства «RS» Роман Смотров с 2015 года начал возрождать шоу-бизнес в регионе, и уже сегодня концертная жизнь в Донецке малыми, но уверенными шагами набирает обороты.

- Расскажите о том, как решили запустить концертное агентство во время войны, как устанавливали связь с артистами?

- В марте 2015 года война немного стихла, были подписаны соглашения, и люди стали думать о мирной жизни. Я и до войны занимался концертной деятельностью. Первый коммерческий концерт, который мы провели во время войны, - моноспектакль Бориса Галкина «Дайте Родину мою». Тогда не было речи о заработке. Нам хватило только на аренду площадки, рекламу, приезд артиста, его проживание и питание.

Первая большая звезда, которую мы привезли сюда, - Александр Панкратов-Черный. На его спектакле «Провинциальный анекдот» - у нас его назвали «Провинциальные истории» - был почти аншлаг. Приезжал и Глава Республики Александр Захарченко. Он обедал с Панкратовым.

- А личный заработок артистов здесь присутствовал? Или ехали к нам, не думая об этом?

- Борис Галкин, например, думал получить свой гонорар и передать его в пользу детского дома или в благотворительный фонд. Но нам хватило денег только на покрытие расходов. Да, сейчас звезды, которые к нам приезжают, получают гонорар. Ну, а почему бы и нет? Ведь хорошо, что они едут к нам.

Ожидается приезд Олега Газманова (в марте следующего года). Некоторые говорят, что он едет сюда, чтобы заработать денег, чуть ли не осуждая это. Но многие знают, что он был в Донецке уже дважды за войну - провел бесплатные концерты ко Дню железнодорожника в парке Щербакова и ко Дню Республики на стадионе «Олимпийский». А сейчас планируется первый его билетный концерт в Республике. Так происходит во всем мире. Тем более, этот концерт проходит в рамках всероссийского тура. Хочу отметить, что больше половины российских артистов даже за деньги не хотят сюда приезжать.

Олег Газманов дважды за войну выступал в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Если сравнить Донецк и другой российский город, здесь артист заработает меньше?

- По-разному может быть. Актриса Виктория Тарасова, к примеру, вообще за небольшой гонорар едет. Кто-то, наоборот, цены выше поднимает в соотношении с Россией. С такими мы не работаем, потому что экономически не можем. Иначе для наших зрителей билеты получатся слишком дорогостоящими, они их не потянут. Поэтому идем выборочно. За пять лет стало немного проще работать с артистами. В России уже очередь стоит на проведение у нас спектаклей. С эстрадными исполнителями тяжелее. Они и дороже, и востребованнее в Российской Федерации.

- Какие артисты отказываются ехать в Республику?

- Отказываются те, кто делает туры по Украине. Знаю, что не поедет Баста, Ревва, Темникова. Берешь киевскую афишу, смотришь, а там много российских исполнителей. Сразу понимаешь, что их можно не приглашать. Есть артисты, которые в Киеве не выступают, в Крыму бывают, а в Донецк все равно не едут. Но в таком случае приезд к нам рассматривается индивидуально. «Любэ» долго не ехали к нам, а потом дали концерт. А приезд Григория Лепса в Донецк сыграл на пользу нам, другие артисты поняли - можно ехать.

- Григорий Лепс и группа «Любэ» приезжали по линии концертного агентства?

- Нет. Но они приехали, и концерты состоялись. Все думали, что у нас только война и больше ничего, людей немного и тому подобное. А тут, оказывается, продолжается жизнь, люди есть, и они хотят мирных проявлений быта. Когда артисты возвращаются в Россию из Донбасса, то рассказывают, что тут к чему, и уже другие начинают думать о приезде. У нас есть еще одна сложность - отсутствие аэропорта. С учетом прохождения границы переезд из Ростова в Донецк занимает много времени, что доставляет определенные неудобства.

- Многие спрашивают о наших земляках-артистах. Тот же Александр Ревва. Ведь он родом отсюда, окончил академию управления, какое-то время работал на шахте.

- Мы с ним в одном гастрольном автобусе «прожили» в юности. Ездили на концертные туры... Я недавно был на его шоу «Смешной и еще смешнее» в Анапе и Геленджике. Разговаривал с Реввой и его окружением. Но опять же, они ездят в Киев и Одессу, поэтому в Донецк не поедут.

- Ревва говорил о том, что хочет побывать здесь? Может быть, мечтает об этом в глубине души?

- Я такие вопросы Саше не задавал.

- А помимо Реввы? Может, Татьяна Кравченко?

- У Кравченко есть спектакль с Панкратовым-Черным. Но пока не ясно, приедет она к нам или нет, все в подвешенном состоянии. Юмористу из Макеевки - Геннадию Ветрову - задавали вопрос. Он сказал, что не приедет.

Многие актеры-театралы не едут в Донецк и Луганск потому, что до сих пор много съемок фильмов в Киеве. Кто-то не хочет потому, что есть какая-то недвижимость в Америке, а кто-то просто боится, что на него наложат санкции.

Александр Панкратов-Черный в Донецке. Фото: ДАН

- Есть такие артисты, которые, наоборот, рвутся сюда?

- Виктория Тарасова. Она еще в 2018 году хотела привезти спектакль «Однажды вечером». В январе его сможет увидеть наш зритель.

«У нас зритель благодарный»

- Каких звезд Вы не хотите звать принципиально?

- Тех, которые несут с собой негативные эмоции. Моргенштерн - нет. Элджей - нет. «Сектор газа» - двояко: есть хорошие песни, но - нет. Некоторых артистов-театралов бы не звал. Это противники не только Республики, но и России. Я вообще бы запретил Моргенштерна и Элджея. Вы видели их клипы? Там кровь, ножи… а это смотрит наша молодежь. Государственная цензура должна быть. Что будет, если сейчас на сцену начнут все пропускать? Есть вон спектакли не то что эротические, а порнографические. Как такое допускать? Я за культуру в чистом виде.

Раньше, например, в Центре славянской культуры нельзя было проводить спектакли по Булгакову, сюжет которых связан с потусторонними силами. Потому что здесь стоит храм. Поэтому вампиры, черти, разврат - этого не должно было быть на сцене. Сам Митрополит подписывал, что можно, а что нельзя. Сейчас таких правил уже нет, недавно Центр славянской культуры перешел под юрисдикцию Министерства культуры.

-Кого из артистов планируете приглашать с концертами в Республику?

- Планы есть. Хотим пригласить Стаса Пьеху. Он, кстати, уже был в Донецке с концертом в парке Щербакова. Также в планах концерт Ирины Дубцовой – очень хотелось бы. Уже был разговор, что она приедет в Донецк, назначили даже дату - в мае, но она решила не ехать из-за обстановки. Думаю, что мы ее все-таки привезем. Ирина, кстати, тоже уже была у нас в Республике. Выступала на День металлурга в Енакиево.

- Киркоров, Лепс...?

- Донецк билетный концерт по деньгам не потянет. Лепс-то может и приехать, но билеты будут дорогими.

- Артисты выставляют райдер, как и везде, или идут на уступки?

- В основном также, как и везде, но мы ведем переговоры. Где-то уступают. Я понимаю, что таким людям нужен бизнес-класс, чтобы их не дергали, ведь они персоны узнаваемые. Но некоторые идут навстречу.

- Для многих артистов Вы организовываете экскурсии по Донецку. Куда возите в первую очередь? Куда просят отвезти?

- Времени на это не хватает. Мы приезжаем ночью, днем у них концерт, вечером они кушают и утром уезжают в Луганск. Если бывает час-полтора свободных, то максимум, куда мы их возили, - до Путиловского моста. Показываем следы войны и рассказываем, что происходило там в самые ожесточенные дни.

- Что обычно говорят после таких поездок?

- В конце все довольны. Сюда приезжают в напряжении - новая обстановка, война. Но у нас зритель более благодарный, чем в российских городах. Потому что артистов мало. А тот, кто приехал, - уже герой.

- Были негативные впечатления?

- Певица Слава была в Луганске. Когда ехала, то не хотела выходить из машины на российской границе. Сказала: «Пусть так паспорт берут у меня!» Пограничник тоже пошел на принцип: «Вам придется выйти из машины и пройти паспортный контроль». Она вышла, но потом сказала организаторам: «За то, что я вышла, добавляйте «плюс» к сумме, иначе я не выйду на сцену». Скандал был большой. К себе мы не стали ее звать.

Коронавирус не всегда дает проводить концерты по графику

Из-за сложной эпидемиологической ситуации и введенных ограничений выступления артистов нередко переносятся. Из последних изменений в афише - концерт Олега Газманова, который был перенесен на 27 марта. Спектакль «Однажды вечером» отложили на 22 января. 27 ноября запланирован бенефис Елены Воробей.

27 ноября - концерт Елены Воробей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Сейчас медицинские документы для посещения концертов не требуются. Из соблюдаемых мер предосторожности - защитные маски и 50-процентная заполняемость зала, - говорит Роман.

- Вокруг приезда Газманова было много скандалов - негативных комментариев в соцсетях. Почему так вышло?

- Думаю, что подняли большой «вой» по поводу приезда Газманова наши недруги, которым очень не хотелось бы, чтобы наши люди ходили на концерты и к нам приезжали артисты такого уровня. Это им на руку. Они часто запускают такие «акции». Считаю, что так было и в этот раз. Начали писать петиции, заявлять, что концерт нужно отменять из-за ситуации с коронавирусом. При этом никто не уточнял, что в это же время у нас в городе проходят крупные спектакли, выступления. Все обрушились на Газманова. Славу Богу, что Олег Михайлович перенес концерт, а не бросил нас в этой ситуации.

- На Вас не обваливается шквал эмоций: мол, какие могут быть концерты в период коронавируса?

- Был такой момент. Люди звонили, в панике приходили сдавать билеты: не хочу, боюсь. Угрозы были. Но все это подогревалось соцсетями.

Был случай

Роман Смотров говорит, что во время организации концертов порой не обходится без курьезных ситуаций. Одна такая произошла с актерами спектакля «Ну, и фрукт ты!». Его проведение в Донецке переносили три раза.

- Этот спектакль мы в итоге провели, и уже после него, когда все обедали, актер Алексей Васильев поднял тост: «Я хочу выпить за три первых раза. Первый первый раз - когда через границу не пропустили нашего артиста. Второй первый раз - спектакль переносили три раза. И третий первый раз - артистов привезли за десять минут до начала спектакля». Да, действительно так и было, - вспоминает Роман.

Для того, чтобы выступить в Донецке, артисты этого спектакля собирались из нескольких городов России.

- Актеры летели из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы. Их нужно было состыковать в Ростове и привезти одновременно. Из Ростова до Донецка - четыре часа чистого времени, плюс граница. Я тогда сказал, что они успеют только, если будут переходить границу пешком. Артисты согласились. Теперь оставалось рассчитывать на то, что они не опаздывают с прилетом. Так и случилось. Люди доехали до границы, около часа ее проходили, пограничники проверяли документы, договоры, делали ксерокопии. На это ушло время. Приехали в Донецк - и сразу же на площадку, за десять минут до начала концерта. Задержка была лишь на 15 минут для того, чтобы артисты переоделись и нанесли грим.

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