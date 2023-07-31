В результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка два человека погибли, шесть - ранены, сгорел автобус

Украинские боевики нанесли по столице ДНР ракетный удар. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

Сегодня, 31 июля, утром Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка. Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших. При этом есть раненые.

ПОСТРАДАВШИХ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

- Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказал в своем телеграм-канале Денис Пушилин, отметив, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка.

Украинские боевики нанесли по столице ДНР ракетный удар. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

Украинские боевики нанесли по столице ДНР ракетный удар. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

По предварительным данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранения получили десять человек: женщины 1975, 1976, 1997, 1981,1982, 1983 г.р., и мужчины 2000, 2005, 1958, 1982 г.р.

РАКЕТЫ ВЫПУСКАЛИ ИЗ «HIMARS»

«КП» сообщала, что ВФУ снова нанесли ракетный удар по центру столицы Донецкой Народной Республики. В Ворошиловском районе разорвались четыре ракеты из американской РСЗО «HIMARS».

Украинские боевики нанесли по столице ДНР ракетный удар. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

В МЧС ДНР сообщили, что в 09.49 на линию «101» поступила информация о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе Донецка. Горели автобус и легковушки из-за попадания в них боеприпаса.

Украинские боевики нанесли по столице ДНР ракетный удар. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

- Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС установили горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар ликвидирован, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что ВФУ за 12 часов выпустили по городу 72 снаряда. В результате обстрела погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1993 года рождения.

Украинские боевики нанесли по столице ДНР ракетный удар. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

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