Один человек погиб, пять - ранены, загорелись автобус и две легковушки: Последствия обстрела ВСУ центра Донецка 31 июля 2023

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

Последний день июля в Донецке ознаменовался очередной трагедией. Вооруженные формирования Украины снова нанесли ракетный удар по центру столицы Донецкой Народной Республики. В Ворошиловском районе разорвались четыре ракеты из американской РСЗО «HIMARS».

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

В результате обстрела украинских боевиков один человек погиб, трое – ранены. Горит автобус и две легковушки в центре Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

- По предварительной информации на 10.00, в результате обстрела Ворошиловского района один погибший и трое раненых. Анкетные данные уточняются, - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

Тем временем, по данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку еще три ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из районов населенных пунктов Карловка и Нетайлово.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ ВОЗРОСЛО

В МЧС ДНР сообщили, что в 09.49 на линию «101» поступила информация о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе Донецка. Возгорание произошло из-за попадания взрывоопасного предмета.

- Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС установили горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар ликвидирован, - говорится в сообщении спасательного ведомства. - В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавших госпитализировали в учреждения здравоохранения.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 72 снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). В результате обстрела в городе погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1993 года рождения.

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Фото: Телеграм Алексей Кулемзин

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