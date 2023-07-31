Движение осуществляется в штатном режиме: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 31 июля 2023 года

Молодежь ДНР продолжает помогать жителям страны попасть в Крым по сухопутному коридору. Фото: ТГ/Молодежь Республики

Движение по сухопутному коридору через Донецкую Народную Республику осуществляется в штатном режиме. Проехать по территории региона в направлении полуострова и обратно можно в любое время суток. Ежедневно по маршруту «Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь – Симферополь» проезжает не мало туристов. Они отмечают, что проблем по пути не встречается, топливо на заправках есть и дороги в хорошем состоянии.

Минтранс ДНР несколько раз в день публикует отчет о ситуации на дорогах Республики в сторону Крыма на подъезде к «Весело-Вознесенке».

- Движение осуществляется в штатном режиме. Заторов нет, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.

На подъезде к «Весело-Вознесенке» работает перехватывающая парковка, на которой размещен мобильный пункт МЧС, где можно получить в случае необходимости медицинскую помощь, есть Wi-Fi.

Тем временем, Министерство связи совместно с Минтрансом ДНР разработали памятки, в которых обозначен самый удобный маршрут в Крым с указанием АЗС. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и Народной дружины ДНР распространяют путеводители на всей территории сухопутного коридора.

Молодежь ДНР продолжает помогать жителям страны попасть в Крым по сухопутному коридору

НА ПУТИ В КРЫМ ЧЕРЕЗ ДНР МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

В новых регионах на пути следования в сторону Крыма и обратно работают волонтеры Единой России и Молодой Гвардии. Водителям и пассажирам они оказывают различную помощь, в том числе выдают воду и продукты.

Также МЧС РФ развернуло пункты оказания помощи. Здесь дежурят медики и спасатели, работает полевая кухня, а также установлены модульные палатки для отдыха.

- Крайне важно, чтобы люди, вынужденные провести в дороге больше ожидаемого времени, не испытывали дискомфорта и знали, что им окажут всестороннюю помощь и поддержку. В развернутом пункте водители и пассажиры смогут получить все необходимое (воду, питание, медицинскую помощь) и отдохнуть в дороге, - сказал министр МЧС России Александр Куренко.

СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ 24/7

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев (на его контроле ситуация на дорогах ДНР в сторону Крыма) заверил, что на случай возникновения внештатных ситуаций всеми службами отработаны алгоритмы действий.

Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:

МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.

Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.

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