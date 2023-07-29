Карина Газарян из Ясиноватой о самореализации молодежи ДНР: Мой личный пример доказывает, что все в этой жизни реально

Карина Газарян приняла участие в наблюдательном совете президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Уроженка Ясиноватой Карина Газарян рассказала «Комсомолке» о впечатлениях от участия в наблюдательном совете президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие очень ответственное, ведь заседание проходило под председательством Президента России Владимира Путина.

- Я до последнего момента не верила, что все сложится именно так! И конечно, хочу сказать, что не верила, что это на самом деле очень просто — нужно просто не терять возможностей и участвовать в проектах платформы, - говорит Карина. – Я в свое время приняла участие в проекте «Пишем будущее» (в нем прямо сейчас могут принять участие молодые люди возрастом от 14 до 18 лет). Кто знает, может быть, на следующее заседание Наблюдательного совета попадет кто-то из числа победителей второго сезона?

- Что самое важное подчеркнули для себя во время набсовета?

- Я словно вновь расширила для себя горизонты возможностей, которые доступны для каждого. Мы очень много и детально общались с каждым участником этого мероприятия — приятно было познакомиться с людьми с разных регионов нашей большой Родины. Конечно, делились достижениями, а точнее, своим ростом, которого добились после участия и победы в проектах президентской платформы. С некоторыми даже подумываем о реализации уже собственных идей. Мне удалось найти своих единомышленников.

Карина Газарян приняла участие в наблюдательном совете президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Выступить во время наблюдательного совета смогли не все. Карина говорит, что планировала поблагодарить команду президентской платформы.

- Я планировала рассказать о своем опыте участия в проекте «Пишем будущее» и поблагодарить Владимира Владимировича лично за поддержку таких значимых проектов. Я хочу обратиться к жителям Донбасса: мой личный пример показывает и доказывает, что все в этой жизни реально! Нужно лишь сделать небольшие усилия.

- Расскажите о своих проектах, которые планируете реализовать.

- На стадии идеи у нас проект, который касается онлайн-образования. Аудитория — жители новых регионов. Думаем над тематикой видеороликов для них. Почему я говорю, что это идея? Потому что действительно это словно лампочка, которая загорелась после Наблюдательного совета. Что дает президентская платформа для ее участников, помимо победы? Это, конечно, люди — бесценный и главный приз. Потому что с этими участниками мы продолжаем учиться, продолжаем реализоваться и продолжаем развиваться.

Карина Газарян – участница первого сезона проекта «Пишем будущее». До проекта обучалась в Донецкой музыкальной академии. Девушка родом из Ясиноватой.

К сожалению, из-за боевых действий обучение проводилось дистанционно, были сложности с полноценным получением знаний. Обстоятельства не позволяли практиковаться, получать необходимый профессиональный опыт. Карина приняла участие в проекте и победила, выиграв поездку в рамках программы «Больше, чем путешествие». Во время своего путешествия, она и другие участники смогли встретиться с Ларисой Долиной.

Карина не растерялась и показала великой артистке свои способности. Лариса Александровна ее заметила и стала неким наставником. Теперь девушка бесплатно обучается Московском государственном институте культуры и живет в общежитии вуза.

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