Денис Пушилин: Почти семь тысяч активистов вступили в «Движение Первых» за полгода его существования

Почти семь тысяч активистов вступили в «Движение Первых» за полгода существования. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что почти семь тысяч активистов вступили в «Движение Первых» за полгода существования. По его словам, многие ребята уже показали высокие результаты на общероссийском уровне.

- В Движении Первых 12 направлений: спорт; здоровый образ жизни; СМИ и медиа; дипломатия; экология; туризм; IT-образование; научные исследования; профессиональное ориентирование; культура и искусство; волонтерская деятельность; поисковые отряды и патриотическое воспитание. Очень интересные направления, способствующие максимальной вовлеченности детей и молодежи в проекты организации, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что на координационном совете по взаимодействию обсуждались текущие проекты и задачи организации. В городах и районах Республики будут открыты первичные отделения на базе домов детского и юношеского творчества.

- Есть необходимость создания базового лагеря регионального отделения, и мы в этом обязательно поможем. Россия – страна возможностей, и сейчас создаются условия, чтобы дети Республики выросли успешными, стали надежной опорой своей стране, - добавил Пушилин.

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