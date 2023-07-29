В Мариупольский Свято-Успенский храм доставили освященные мощи Александра Невского

В Свято-Успенский храм Мариуполя доставили освященные мощи Александра Невского. Фото: ДАН

В Мариупольский Свято-Успенский храм, который был поврежден обстрелами ВСУ весной прошлого года участницы движения дочерей офицеров «Катюша» доставили освященные мощи Александра Невского. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

- В один из таких храмов в Мариуполе, разгромленный ВСУ, 28 июля приехали «Катюши», чтобы увековечить память о погибших храмах Донбасса и подарить храму новую жизнь. «Катюши» жертвуют Свято-Успенскому храму освященные в Херсонесе колокол с изображением Князя Владимира и образ Благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей, - заявили участницы движения в интервью ТАСС.

Активистки отмечают, что колокол, икону и мощи для Мариуполя передали верующие благотворители. Пред отправкой в ДНР, на колокол нанесли гравировку с изображением князя Владимира, затем груз освятили в Херсонесе.

Отметим, что Свято-Успенский храм и его инфраструктура весной прошлого года получила серьезные повреждения. Сейчас в храме идет процесс восстановительных работ.

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