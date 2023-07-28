Выпускникам Приазовского государственного технического университета вручили дипломы. Фото: Минстрой ДНР

В Приазовском государственном техническом университете 15 выпускникам вручили дипломы, двое из которых окончили вуз с красными дипломами. Специалисты учебного заведения закончили направления подготовки «Строительство». Все специалисты уже имеют практическую подготовку в проектно-технических отделах ведущих строительных компаний, работающих над восстановлением Мариуполя. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов заявил, что выпускники учебного заведения получили знания и умения в сфере строительства, которые помогут в восстановлении Республики.

- Сегодня вы получите не просто диплом, а документ о том, что вы обладаете всеми навыками, чтобы встать в один ряд с профессиональными строителями. Уверен, что уже в ближайшее время вы вольетесь в наш дружный строительный коллектив и поможете нам восстановить Мариуполь, - отметил Циганов.

Также каждому специалисту вручили документы об окончании двух вузов – НИУ МГСУ и ПГТУ, что стало результатом обучения по «программе двойного диплома».

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