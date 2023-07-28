Специалисты из Ленобласти завершают восстановление МФЦ в Приморском районе Мариуполя

Строители из Северной столицы завершают восстановление МФЦ в Приморском районе Мариуполя. Фото: ДАН

Специалисты из Санкт-Петербурга завершают восстановление многофункционального центра в Приморском районе Мариуполя. Сейчас строители проводят ремонтные работы внутренних помещений. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- В бывшем кинотеатре «Комсомолец» на первом этаже будет расположен многофункциональный центр. На данном этапе рабочие занимаются облицовкой фасада, ведут ремонтные работы внутренних помещений, проводят инженерные коммуникации, заменят старые витражи на новые, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что в здании восстановят кинозал, сейчас подготавливают помещения для ремонта.

Напомним, что глава администрации Мариуполя Олег Моргун ознакомился с работой двух манипуляторов на строительных площадках. Градоначальник отметил, что новые манипуляторы оснащены подъемным краном для погрузки-выгрузки без привлечения дополнительных спецсредств.

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