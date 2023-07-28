Олег Моргун поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за переданную спецтехнику

Манипуляторы уже начали помогать строителям с восстановлением домов. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун ознакомился с работой двух манипуляторов на строительных площадках. Ранее их администрации города передали из Санкт-Петербурга. Регион-шеф также оплатит работу водителей и расходы на топливо.

— Степень повреждения ИЖС разная, и количество необходимых для восстановления стройматериалов отличается от адреса к адресу. При этом, два манипулятора ежедневно доставляют получателям в среднем 9 полных домокомплектов. Выражаю искреннюю благодарность Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за эту помощь, которая ускоряет восстановление нашего города, — поделился мэр.

Градоначальник отметил, что новые манипуляторы оснащены подъемным краном для погрузки-выгрузки без привлечения дополнительных спецсредств.

— Еще одним преимуществом является 6-метровый кузов. С одной стороны, такая длина позволяет грузить лес. С другой – обеспечивает хорошую маневренность и возможность доставки стройматериалов прямо ко дворам домов по узким улицам частного сектора, — добавил глава администрации.

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