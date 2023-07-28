Промсвязьбанк увеличит количество банкоматов в Мариуполе до 80 устройств к сентябрю 2023 года

ПСБ увеличит число банкоматов в Мариуполе с 28 до 80. Фото: ДАН

В Мариуполе Промсвязьбанк к сентябрю 2023 года увеличит число банкоматов до 80. Новые устройства будут доступны не только в офисах ПСБ, но и в местах общего пользования. Об этом сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

- ПСБ обеспечил жителям Мариуполя доступ к набору финансовых продуктов и услуг, установив в своих офисах 28 банкоматов. Продолжая развивать банковскую инфраструктуру, ПСБ к сентябрю 2023 года увеличит сеть банкоматов в Мариуполе почти втрое - до 80 устройств, - отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что для горожан банкоматы станут доступны не только в офисах банка, но и в торговых центрах, супермаркетах, госучреждениях и других.

Напомним, что Промсвязьбанк расширит в Донецкой Народной Республике сетку банковских отделений, а также банкоматов и терминалов. За несколько месяцев ПСБ уже открыл 250 отделений и установил 600 банкоматов по всей Республике.

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