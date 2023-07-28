Промсвязьбанк расширит сетку отделений и банкоматов в ДНР

Евгений Солнцев и Максим Дорофеев обсудили вопросы развития сетки банковских отделений в ДНР. Фото: Солнцев/ТГ

Промсвязьбанк расширит в Донецкой Народной Республике сетку банковских отделений, а также банкоматов и терминалов. За несколько месяцев ПСБ уже открыл 250 отделений и установил 600 банкоматов по всей Республике. Об этом рассказал председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев по итогам встречи с зампредседателя ПСБ Михаилом Дорофеевым.

— Договорились с Михаилом Викторовичем о расширении банковской сети – в скором времени в наших городах и населенных пунктах появятся дополнительные отделения, значительно увеличим количество банкоматов и терминалов. Отдельное внимание уделили запуску системы кредитования малого и среднего бизнеса, лизинговой программы и программы льготной ипотеки, — поделился Солнцев в своем телеграм-канале.

Зампред добавил, что ПСБ участвует в инфраструктурных проектах на территории ДНР, а также запустил мобильное приложение для удобной оплаты услуг ЖКХ и связи.

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