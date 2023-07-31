Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка 31 июля увеличилось до десяти человек

В Ворошиловском районе Донецка ранены шесть женщин и четверо мужчин. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате утреннего обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины число пострадавших увеличилось до десяти человек. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. По предварительным данным в Ворошиловском районе Донецка по улице Челюскинцев, 49 погибли два человека (анкетные данные уточняются). Ранения получили еще десять человек: женщины 1975, 1976, 1997, 1981,1982, 1983 годов рождения, и мужчины 2000, 2005, 1958, 1982 годов рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины сбросил взрывное устройство на водопроводную станцию в Ясиноватой. Повреждения получила инфраструктура предприятия.

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