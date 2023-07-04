В результате удара ВСУ по Макеевке пострадала больница в микрорайоне Восточный. Фото: Александр Камышов

В результате ракетного удара ВСУ, нанесенного по Макеевке, пострадала больница в микрорайоне Восточный. Есть пострадавшие, включая тяжелораненых. Об этом сообщил депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов.

- Под обстрел в Макеевке попала больница в микрорайоне Восточный, повреждены хирургическое и реанимационное отделения, много пострадавших, включая тяжелораненых, - заявил он.

По словам депутата, раненых много, их развозят по другим больницам. На месте работают экстренные службы.

Тем временем жители города не могут оправиться от пережитого ужаса.

- Было так громко, так страшно! Удар произошел внезапно. В этот момент мы ужинали с семьей, на столе во время взрыва аж посуда подпрыгнула, - рассказывает житель Червоногвардейского района Сергей. - Созвонились с родственниками. Оказалось, что украинцы по больнице ударили. Просто слов нет, нет никаких объяснений их действиям. И прощения им нет!

По предварительным данным, в городе зафиксированы повреждения учреждений здравоохранения и многоквартирных жилых домов (оконные блоки и стеклопакеты). В восьми медицинских организациях Макеевки взрывной волной повреждены остекление, двери и фасады.

Напомним, вечером 4 июля 2023 года украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Там уточнили, что противник вел огонь со стороны оккупированного им села Богатырь.

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:20 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 21:20 - населенный пункт Богатырь - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 22.10 был зафиксирован обстрел Киевского района Донецка пятью снарядами калибром 155 мм. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, ВСУ также ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Власти призвали горожан максимально ограничить перемещение по улицам и оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно, что двое человек погибли в Петровском районе Донецка из-за артиллерийского обстрела ВСУ 4 июля 2023 года. Еще двое ранены, в том числе ребенок.

В Макеевке три человека получили ранения при обстреле ВСУ из РСЗО. Пострадали двое мужчин и женщина. По улице Абакумова в Червоногвардейском районе зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, он загорелся. В городе также повреждена школа № 77.

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