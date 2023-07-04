Двое мирных жителей погибли, еще двое ранены при обстреле ВСУ Донецка 4 июля 2023 года

Снаряд попал прямо в квартиру многоэтажки. Фото: Скриншот видео Военный Донецк

Двое человек погибли в Петровском районе Донецка из-за артиллерийского обстрела ВСУ, еще двое ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района погибли двое мирных граждан - мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Также в результате обстрела украинскими нелюдями ранения получила девочка 2018 года рождения, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Под удар украинской артиллерии попал микрорайон Тихий. В магазине "Вест" двое погибших - мужчина и женщина. Ранена дочь погибшей, ее увезла скорая. По словам соседей, они собирались 10 июля поехать в Геленджик. Также при обстреле была ранена продавец.

Снаряд попал прямо в квартиру многоэтажки, владельцы которой выехали на отдых. Фото: Скриншот видео волонтер Андрей Лысенко

В этом же микрорайоне украинский снаряд попал прямо в квартиру на пятом этаже девятиэтажки по улице Щипачева, 33. По счастливой случайности обошлось без жертв - люди выехали на отдых.

По данным представительства ДНР в СЦКК, эта часть Донецка подверглась обстрелам ВСУ в районе 16:40. За пятнадцать минут противник выпустил по Петровскому району 11 снарядов калибром 155 мм со стороны Красногоровки и Максимильяновки.

Снаряд попал в кафе на рынке ВЭСТ - двое погибших и двое раненых. Фото: Скриншот видео волонтер Андрей Лысенко

Примерно в это же время ВСУ выпустили 10 ракет РСЗО по поселку Свердлова Червоногвардейского района Макеевки. По предварительным данным ранены два мирных жителя.

Еще ранее сегодня в результате варварских обстрелов ВСУ ранения получили две женщины - 1997 г.р. из поселка Александровка и 1959 г.р. из Петровского района Донецка.

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