Какую помощь могут получить в ДНР малообеспеченные жители

Пожилым жителям, не имеющим права на пенсию, следует обратиться в управление труда и соцзащиты по месту регистрации или фактического проживания. Фото: МинТСП ДНР

Социальные гарантии гражданам ДНР всегда в фокусе внимания Народного Совета. Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в интервью рассказал о социальной поддержке семей с детьми, инвалидов, а также о выплатах пожилым жителям, которые не имеют права на пенсию.

- Политика Российской Федерации во многом направлена на поддержку семей с детьми, в том числе и на помощь в связи с беременностью и родами. У нас, в Донецкой Народной Республике, размер помощи составляет какую сумму?

- Республика и раньше финансово поддерживала будущих родителей. Сейчас у нас государственная помощь в связи с беременностью и родами – 8 000 рублей. Это единовременная выплата. Она предоставляется женщинам, которые не имеют права получать помощь за счёт средств Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Также сумма предоставляется лицам, которые усыновили или взяли под опеку (либо предварительную опеку) ребёнка в течение трёх месяцев со дня его рождения.

- А если семья многодетная? В таком случае, какая предоставляется помощь?

- В данный момент размер ежемесячной помощи составит 2 400 рублей на каждого ребёнка. Её могут получить как матери или отцы, так и усыновители, опекуны или временно назначенные опекуны, попечители либо временно назначенные попечители. Помощь предназначается для многодетных семей, если трое и более детей.

- Что касается помощи на детей одиноким матерям и отцам, а также семьям, потерявшим кормильца. Им, какие положены выплаты?

- Государство поддерживает и такие семьи. К сожалению, из-за агрессии Украины у нас в регионе немало семей, которые потеряли кормильца. В таком случае матери, отцу или законному представителю детей полагается пенсия в размере 7 885 рублей. Одинокие же матери и отцы могут рассчитывать на ежемесячную сумму в размере от 1 800 до 7 885 рублей. Отмечу, что гражданин возрастом от 18 до 23 лет, обучающийся на очной форме обучения и потерявший мать, отца или обоих родителей, вправе получать пенсию размером в 7 885 рублей.

- Как именно Республика поддерживает малообеспеченные семьи?

- Давайте сначала напомним, какую семью можно считать малообеспеченной. Это та семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. В Донецкой Народной Республике он составляет 11 213 рублей.

Малообеспеченные семьи, которые постоянно проживают или зарегистрированы на территории ДНР, могут получать ежемесячную государственную помощь в размере 4 000 рублей. Также существует доплата на каждого ребёнка возрастом до 18 лет (либо до 23 лет, но при условии обучения на очной форме обучения) в малообеспеченной семье. Размер доплаты – 1 500 рублей.

- Предоставляется ли социальная помощь детям-инвалидам и инвалидам с детства?

- Детям-инвалидам оказывает социальная помощь в размере 7 885 рублей. Также существуют надбавки на уход. А именно:

• детям-инвалидам возрастом до 6 лет – 1 115 рублей;

• детям-инвалидам возрастом от 6 до 18 лет – 1 665 рублей;

• детям-инвалидам подгруппы А возрастом до 6 лет – 6 115 рублей;

• детям-инвалидам подгруппы А возрастом от 6 до 18 лет – 8 115 рублей.

Государственная социальная помощь инвалидам с детства предоставляется в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

• инвалидам с детства I группы – 12 000 рублей;

• инвалидам с детства II группы – 7 885 рублей;

• инвалидам с детства III группы – 7 500 рублей.

Также есть надбавки на уход за инвалидами с детства I группы. Речь о гражданах, которые получили инвалидность до 18 лет из-за болезни или травмы. Сумма надбавки составит:

• для инвалидов с детства I группы подгруппы А – 4 000 рублей;

• для инвалидов с детства I группы (кроме подгруппы А) – 1 500 рублей.

- А если человек имеет инвалидность, но при этом не имеет права на пенсию согласно действующему законодательству? Ему полагается какая-то финансовая поддержка?

- Такие пособия для граждан с инвалидностью у нас тоже предусмотрены. Суммы будут следующими:

• инвалиды I группы подгруппы А – 8 000 рублей;

• инвалиды I группы (кроме подгруппы А) – 7 950 рублей;

• инвалиды II группы – 7 500 рублей;

• инвалиды III группы – 7 300 рублей.

- Не могли бы вы рассказать о государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию?

- Её оказывают в том случае, если мужчина достиг 60 лет или если женщина достигла 55 лет. При этом они не должны иметь права на пенсию согласно действующему законодательству ДНР. Размер такой помощи составит 7 300 рублей ежемесячно.

- Куда и с какими документами обратиться за вышеперечисленными выплатами?

- Для начала перечислю необходимые документы. Это заявление утвержденного образца, копия паспорта и ИНН (нужно иметь с собой и оригиналы документов). Также копия и оригиналы документов, подтверждающих регистрацию, в том числе для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными. Кроме перечисленных документов, ещё письменная информация Пенсионного фонда ДНР о том, что лицо, достигшее пенсионного возраста, или инвалид не имеет права на пенсию. Также копия документа о признании лица недееспособным и об установлении опеки/предварительной опеки (в случае признания лица недееспособным). И, конечно же, справка МСЭК, выданная учреждениями здравоохранения Республики (для инвалидов). А вот обращаться с вышеперечисленными документами необходимо в управление труда и социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания.

Владимир Бидёвка также сообщил, что открывает в своем телеграм-канале отдельную рубрику, в которой будет проводить консультации по социальным вопросам.

- Там я буду публиковать информацию о социальной поддержке в ДНР максимально доступно. Обращайтесь, обязательно помогу! – заявил спикер Народного Совета.

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