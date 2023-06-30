Как в ДНР получить компенсацию за утраченное жилье и имущество

В Мариуполе проблема разрушенного жилья очень актуальна. Фото: Администрация Мариуполя

К сожалению, из-за боевых действий часть жителей осталась без домов, квартир. Как жителям справиться с этой бедой – в интервью с председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой.

О размере компенсации

- Владимир Анатольевич, многие из наших земляков потеряли из-за обстрелов со стороны Украины квартиры и дома. Поэтому хотелось бы узнать подробности компенсации за утраченное и повреждённое жильё.

- К сожалению, так и есть. Обстрелы всё ещё продолжаются, но многие из нас не уехали, не бросили свои дома, свою родную землю. Люди продолжают жить, работать, воспитывать детей даже в такой обстановке.

Давайте вернёмся к вашему вопросу и сразу определимся, какое жильё можно считать утраченным или повреждённым.

Утраченным считается то жильё, которое было разрушено с 24 февраля 2022 года в результате боевых действий. Либо то, которое признано не подлежащим к восстановлению или находится в здании, подлежащему сносу. Повреждённое же жильё – жилое помещение, которое начиная с 24 февраля 2022 года получило повреждение в результате боевых действий и требует проведения капитального ремонта.

- А сколько составляет сумма компенсации? Кто ее может получить?

- Компенсация составляет 35 000 рублей за 1 квадратный метр, если жильё утрачено и 6 000 рублей, если оно повреждено. Сумма выплачивается собственникам либо нанимателям (по договорам социального найма), но только если те не имеют другое помещение, пригодное для проживания. Ещё право на получение компенсации за утраченное жильё имеют зарегистрированные по адресу утраченного жилья члены семьи собственника или нанимателя.

Если заявитель – собственник своей части, то он имеет право на денежную выплату своей части. Если он только претендует на жильё, то такого права у него в настоящее время нет.

Здесь одна немаловажная деталь: членами семьи пострадавшего лица считаются зарегистрированные по месту жительства либо признанные решением суда, постоянно проживающие в утраченном (поврежденном) жилом помещении совместно с ним родители, дети (в возрасте до 14 лет независимо от их регистрации по месту жительства), муж и жена. Но они тоже не должны иметь в собственности иное жилое помещение, пригодное для проживания.

Для примера опишу такую ситуацию, которая, к сожалению, произошла в Республике: молодой человек обратился ко мне за помощью. Его отец утратил жильё из-за обстрелов со стороны Украины. Парень был зарегистрирован по адресу этого жилья, поэтому он имел право на компенсацию. Он собрал документы, обратился в Комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий, и получил компенсацию.

Владимир Бидевка. Фото: ДАН.

Какое жилье можно получить взамен

- Какой порядок предоставления компенсационного жилья и его граничный размер?

- Компенсационное жильё в многоквартирном жилищном фонде предоставляется с равноценной площадью и сохранением функционального назначения. Размер границ компенсационного жилья не может превышать 150 квадратных метров. Не так давно одна семья из прифронтового города была удивлена, что им выделили новую квартиру, которая оказалась немного больше по квадратуре. Кстати, максимальная общая площадь с учётом параметров многоквартирного дома, в котором оно находится, может превышать размер общей площади утраченного жилого помещения не более чем на 25 квадратных метров.

Также, возможно, что по письменному согласию заявителя предоставят компенсационное жильё меньшей площади. Но это, подчёркиваю, сугубо по письменному согласию.

Обращаю ещё внимание, что заявитель, который получил компенсационное жильё, обязан использовать его по назначению и не имеет права отчуждать его в течение 3 лет со дня государственной регистрации права собственности.

Что значит имущество первой необходимости

- Кроме компенсации за жильё можно же получить компенсацию за утраченное имущество первой необходимости.

- Всё верно. Подчеркну, что под имуществом первой необходимости имеются в виду товары общесемейного пользования, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. К примеру, некоторые предметы для приёма, приготовления и хранения пищи, мебель для сна, водоснабжения и отопления (если отсутствует централизованное водоснабжения и отопление), предметы средств информации.

- А какие предметы относятся к, скажем, предметам для приёма пищи?

- К предметам для приёма пищи относятся стулья, стол. Кровать и диван – предметы мебели для сна. Телевизор и радио, кстати, входят в категорию предметов первой необходимости, а именно средств информирования. Холодильник, шкаф для посуды, газовая плита – предметы хранения и приготовления пищи, соответственно. Ещё в список включены насос для подачи воды, водонагреватель и котёл отопительный (переносная печь). Но это, как я уже говорил, если отсутствует централизованное водоснабжение и отопление.

Для получения компенсации все вышеперечисленные предметы мебели должны быть признаны непригодными для дальнейшего использования. Подчеркну, что сумма составит 100 000 рублей на одного человека за полностью утраченное имущество первой необходимости. В данный момент предусмотрена такая компенсация, но нами ведётся работа над улучшением ситуации. Например, считаю, было бы целесообразно выдавать компенсацию за утерянное имущество в случае, если хотя бы три предмета первой необходимости считаются непригодными для использования, а не все.

-Можете в целом рассказать о помощи, которая оказывается жителям Республики? Какие-то примеры?

- Один из примеров – поддержка жителей Горловки. Там, несмотря на обстрелы, идёт восстановление повреждённых домов. В целом, у нас ведётся как временное восстановление, так и полноценное строительство новых жилых зданий. Проводятся встречи с жителями, на которых власти отвечают на вопросы о повреждённом жилье и имуществе. Саму же компенсацию получают в разном виде: кому-то сразу предоставляют жильё, кому-то средства для приобретения или строительства нового жилья. В конце предыдущего года сумма выплат составила почти 878 млн рублей. Так что от граждан требуется только обращение.

Например, в середине сентября прошлого года горловчанка Наталья обратилась к главе города с просьбой в восстановлении жилья. Её частный дом подвергся обстрелу со стороны ВФУ, погибла дочь. Были найдены спонсоры, которые откликнулись на призыв о помощи, помогли с восстановлением.

Еще пример. Обстрелам ВФУ систематически подвергается поселок Северный в Донецке. Была сильно повреждена крыша многоэтажки по улице Степаненко. В кратчайшие сроки удалось восстановить крышу.

Важные документы для обращения

- Какие документы необходимы для получения компенсации? У многих нет отметки о регистрации в паспорте, как им быть?

- Конечно, необходимо предоставить ряд документов. Перечислю основные. Во-первых, заявление о предоставлении компенсации. Оно предоставляется от имени всех членов семьи, зарегистрированных по адресу утраченного или поврежденного жилого помещения. Во-вторых, копии и оригиналы паспорта, либо удостоверения на постоянное проживание на территории Донецкой Народной Республики, ИНН.

Если в паспорте отсутствует отметка о регистрации, то необходимо решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении.

- Куда необходимо обращаться для получения компенсации за утраченное имущество?

В Комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. Такие Комиссии есть при районных администрациях. Вам потребуется та, которая работает на территории района, в котором расположено жильё. Если Вы живёте в Куйбышевском районе, а жильё повреждено в Кировском районе, то обращаться надо в Комиссию при администрации Кировского района. Найти адрес Комиссии можно на сайте Управления труда и социальной защиты населения.

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