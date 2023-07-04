Украинские войска вечером 4 июля нанесли новые удары по Донецку и Макеевке из РСЗО

Всего были выпущены 4 ракеты (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 4 июля украинские войска нанесли новые удары по Донецку и Макеевке из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник вел огонь со стороны оккупированного им села Богатырь. Всего были выпущены 4 ракеты.

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:20 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 21:20 - населенный пункт Богатырь - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки из РСЗО. Пострадали двое мужчин и женщина. В Червоногвардейском районе зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, он загорелся. В городе также повреждена школа № 77.

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