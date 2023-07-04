Три человека получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки из РСЗО

Под прицельным огнем оказался Червоногвардейский район города Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Трое человек были ранены при ракетном обстреле Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там заявили, что по оперативным линиям за 4 июля по состоянию на 19:30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики.

- Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Абакумова, 23 ранен мужчина 1938 года рождения; по улице Урожайной, 53 ранен мужчина 1999 года рождения; по улице Урожайной, 55 ранена женщина 1960 года рождения, - проинформировали в представительстве.

Сообщается также, что по улице Абакумова, 21 в Червоногвардейском районе Макеевки зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, который загорелся. В городе также повреждена школа № 77.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО. Под огонь украинских боевиков попал Червоногвардейский район города.

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