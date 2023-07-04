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НовостиПолитика4 июля 2023 14:19

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО

Под огонь украинских боевиков попал Червоногвардейский район города
Владислав ГУЩИН
ВФУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО (архивное фото)

ВФУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:50 – населенный пункт Ласточкино – город Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что из района населенного пункта Орловка по Червоногвардейскому району Макеевки в 16:40 украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно за час выпустили по столице ДНР 33 снаряда из натовской артиллерии. Так, с 15:45 по 16:40 украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города.

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