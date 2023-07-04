СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО

ВФУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:50 – населенный пункт Ласточкино – город Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.
В СЦКК ДНР добавили, что из района населенного пункта Орловка по Червоногвардейскому району Макеевки в 16:40 украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно за час выпустили по столице ДНР 33 снаряда из натовской артиллерии. Так, с 15:45 по 16:40 украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города.
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