СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО

ВФУ выпустили по Макеевке десять ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:50 – населенный пункт Ласточкино – город Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что из района населенного пункта Орловка по Червоногвардейскому району Макеевки в 16:40 украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно за час выпустили по столице ДНР 33 снаряда из натовской артиллерии. Так, с 15:45 по 16:40 украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города.

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