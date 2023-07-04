За час ВСУ выпустили по Донецку 33 снаряда из натовской артиллерии

За час ВСУ выпустили по Донецку 33 снаряда из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно за час выпустили по столице ДНР 33 снаряда из натовской артиллерии. Так, с 15:45 по 16:40 украинские боевики обстреляли Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:45 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. В 15:45 украинские боевики подвергли обстрелу Кировский район, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что с 16:05 по 16:40 из района населенного пункта Максимильяновка вооруженные формирования Украины выпустили по Петровскому району 17 снарядов из артиллерии. Также в 16:35 украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому району.

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