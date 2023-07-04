В результате обстрела ВСУ в поселке Александровка под Донецком ранена женщина

В поселке Александровка ранена женщина из-за обстрела ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины в результате очередного артиллерийского обстрела ранили мирную жительницу поселка Александровка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина получила ранение женщина 1997 года рождения, - написал мэр города в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Петровскому району Донецка. По улице Александра Ульянова была ранена женщина 1959 года рождения. По Центральному проспекту поврежден частный жилой дом, линия электропередачи и газопровод.

Кроме того, вооруженные формирования Украины с 10:20 обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 23 снаряда из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Под огонь украинских боевиков попали три района этих двух населенных пунктов.

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