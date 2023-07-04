СЦКК ДНР: ВСУ ранили женщину в Петровском районе Донецка

Ранения получила мирная жительница 1959 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрела ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Александра Ульянова ранена женщина 1959 года рождения. По Центральному проспекту поврежден частный жилой дом, линия электропередачи и газопровод, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по Донецку и Зайцево 19 снарядов из артиллерии за полчаса. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

Всего за сутки ВСУ 32 раза открывали огонь по ДНР. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка и другие города региона.

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