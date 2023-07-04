За сутки ВСУ убили и ранили двух мирных жителей ДНР

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 32 раза открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 188 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка и другие города региона. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными представлениями Украины.

— Повреждены щесть жилых домостроений в Еленовке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Ранен мирный житель Ясиноватой, один человек в Еленовке погиб. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. На ясиноватском направлении зафиксирован один обстрел из РСЗО, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за предыдущие сутки военные эксперты зафиксировали 56 обстрелов Донецкой Народной Республики.

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