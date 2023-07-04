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НовостиПолитика4 июля 2023 5:54

За сутки ВСУ убили и ранили двух мирных жителей ДНР

По Республике было выпущено 188 различных боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Республики

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным кварталам Республики

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 32 раза открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 188 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка и другие города региона. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными представлениями Украины.

— Повреждены щесть жилых домостроений в Еленовке и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Ранен мирный житель Ясиноватой, один человек в Еленовке погиб. На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. На ясиноватском направлении зафиксирован один обстрел из РСЗО, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за предыдущие сутки военные эксперты зафиксировали 56 обстрелов Донецкой Народной Республики.

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