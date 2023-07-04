За час ВСУ выпустили 23 снаряда из артиллерии по Донецку и Горловке

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 23 снаряда из артиллерии Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 10:20 обстреляли Донецк и Горловку выпустив 23 снаряда из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Под огонь украинских боевиков попали три района этих двух населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. В 11:00 украинские боевики из района населенного пункта Щербиновка по Никитовскому району Горловки выпустили шесть снарядов калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 11:35 и 11:45 вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Желанное Первое выпустили по Петровскому району Донецка 11 снарядов из натовской артиллерии калибром 155 миллиметров.

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