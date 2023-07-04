СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Зайцево 19 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку и Зайцево 19 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по столице ДНР и населенному пункту Зайцево 19 снарядов артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево, выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 7.20 и 7.50 было выпущено в общей сложности 11 снарядов натовского калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки 32 раза открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 188 различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая, Макеевка и другие города региона.

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