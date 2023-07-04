При обстреле Петровского района Донецка был ранен ребенок

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

При обстреле Петровского района Донецка получил ранения ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что это девочка 2018 года рождения.

- По поступившей информации в результате обстрела Петровского района украинскими нелюдями ранения также получила девочка 2018 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что обстрел самого западного Петровского района Донецка унес жизни как минимум двух гражданских людей.

- В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан - мужчина и женщина, - проинформировал Кулемзин.

Сообщалось также, что еще одна женщина получила ранения.

- Анкетные данные погибших и количество пострадавших уточняется, - заявил мэр.

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