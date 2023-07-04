ВСУ натовскими снарядами убили двух человек в Петровском районе Донецка

За пятнадцать минут противник выпустил по Петровскому району 11 снарядов калибром 155 мм Фото: Иван ЖИЛЯК

Двое человек погибли в Петровском районе Донецка из-за артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан - мужчина и женщина, - проинформировал он.

Сообщается также, что еще одна женщина получила ранения.

- Анкетные данные погибших и количество пострадавших уточняется, - заявил мэр.

Ранее градоначальник сообщил, что во время обстрела Петровского района пострадал частный дом по проспекту Центральному, были повреждены ЛЭП и газопровод.

По данным СЦКК ДНР, эта часть Донецка подверглась обстрелам ВСУ в районе 16:40. За пятнадцать минут противник выпустил по Петровскому району 11 снарядов калибром 155 мм со стороны Красногоровки и Максимильяновки.

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