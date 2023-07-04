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НовостиПолитика4 июля 2023 15:39

ВСУ натовскими снарядами убили двух человек в Петровском районе Донецка

Еще одна женщина получила ранения
Ирина ДМИТРИЕВА
За пятнадцать минут противник выпустил по Петровскому району 11 снарядов калибром 155 мм

За пятнадцать минут противник выпустил по Петровскому району 11 снарядов калибром 155 мм

Фото: Иван ЖИЛЯК

Двое человек погибли в Петровском районе Донецка из-за артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан - мужчина и женщина, - проинформировал он.

Сообщается также, что еще одна женщина получила ранения.

- Анкетные данные погибших и количество пострадавших уточняется, - заявил мэр.

Ранее градоначальник сообщил, что во время обстрела Петровского района пострадал частный дом по проспекту Центральному, были повреждены ЛЭП и газопровод.

По данным СЦКК ДНР, эта часть Донецка подверглась обстрелам ВСУ в районе 16:40. За пятнадцать минут противник выпустил по Петровскому району 11 снарядов калибром 155 мм со стороны Красногоровки и Максимильяновки.

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