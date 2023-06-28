Два мирных жителя погибли и семь ранены, включая пятерых детей, в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

28 июня в Кировском районе Донецка в результате украинского обстрела два человека погибли, еще семь – ранены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрелов по улице Петровского погиб мужчина 1976 года рождения, персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются, - рассказал донецкий мэр. - Ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе пять детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 годов рождения, парень-подросток 2006 года рождения, женщина 1994 года рождения и мужчина 1969 года рождения.

ВЫПУСТИЛИ 84 СНАРЯДА И 13 РАКЕТ

С 9:00 до 21:00 28 июня, по информации Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), территория Донецка шестнадцать раз подверглась обстрелам вооруженных формирований Украины.

В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка украинские боевики выпустили восемьдесят четыре снаряда калибром 155 миллиметра (стандарт НАТО) и тринадцать ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее сегодня обстрелом ВСУ была ранена женщина в Ясиноватой. В СЦКК отметили, что из района Ласточкино по прифронтовой Ясиноватой украинские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО.

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