«Войну и мир» Донбасс Оперы и «Кремлевского балета» покажут в Большом театре в Москве

Вадим Писарев репетирует с балериной Дарьей Донцовой – ее персонаж символизирует войну. Фото: Наталья ДЕЙНЕКА

Премьерный балет «Война и мир» представят на сцене Большого театра в Москве в этом сентябре, сообщил художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко Вадим Писарев.

- Мы бы хотели показать премьеру ко Дню города Донецка, который в этом году отмечается 27 августа. Традиционно у нас проходили большие праздники всегда, но в этом году их не будет. Поэтому премьеру мы, наверное, покажем в Симферополе 23–24 августа и будем готовиться к премьере в Большом театре, которая состоится 10 сентября, - сказал Вадим Писарев.

СТАВИТ ВСЯ РОССИЯ

- Проект «Война и мир» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в нем активно участвует и «Глобэкс Промоушен» Айдара Шайдуллина, и «Донбасс Опера» во главе с генеральным директором Евгением Денисенко, - рассказывает в интервью Донецкому агентству новостей Вадим Писарев. - Основная тяжесть проекта, связанная с изготовлением бутафории, костюмов и декораций пришлась на наш театр. В тоже время можно смело заявить, что этот проект делается всей Россией: в Ростове-на-Дону шьются костюмы и обувь, в Перми - кожаная обувь для офицеров, в Москве также шьются костюмы, в Донецке делаются декорации, а в Йошкар-Оле делаются мягкие декорации, и в Краснодаре еще что-то делается.

Вадим Писарев репетирует с балериной Дарьей Донцовой – ее персонаж символизирует войну. Фото: Наталья ДЕЙНЕКА

Проект огромный, требует больших затрат, но это очень важно для всех нас: во-первых, это наша история, во-вторых, это любовь, которая всегда побеждает и во время войны остается такой же крепкой, как и в те времена - более 100 лет назад. И нужно помнить, какой был величайший полководец Кутузов, который выиграл войну у Франции.

- Как проходит подготовка к премьере?

- 23 апреля этого года умер хореограф-постановщик «Войны и мира» Андрей Петров (основатель и художественный руководитель театра «Кремлевский балет»), но он поставил все от начала до конца, выполнил свою миссию как хореограф. Но все равно остаться без хозяина при выпуске спектакля… У нас все записано, я был на каждой репетиции, все отрепетировали. У нас уже чисто хореографически полностью готов первый акт. Уже сейчас в Йошкар-Оле приступают к монтировке светодиодного экрана размером 8 на 10 метров - такое в стране очень редко встречается. Его протестируют, разберут и передадут театру для показов спектакля. Сейчас наши солисты, артисты балета очень активно принимают участие в работе над постановкой. Сегодня отпуск, но мы работаем.

Уже сани для Наполеона готовы, две телеги для госпиталя готовы, делаем сейчас интереснейшие декорации: арки, подборы, кулисы - это символы мировых войн. Все полководцы обращали на это внимание, они прошли по истории. Это будут щиты с изображениями римских легионов и других исторических событий. И это все будет в нашем спектакле.

Репетиция. Фото: Наталья ДЕЙНЕКА

МЕЧТА ХОРЕОГРАФА

- Какая музыка балета?

- Музыка Вячеслава Овчинникова потрясающая, ее редко исполняют, музыка была написана для фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. Она мощная, романтическая, она передает все настроение, поэтому Андрей Петров и взял эту музыку. Он всю жизнь мечтал на эту музыку поставить этот балет, это его последняя работа, и она - для донецкого театра. Для нас выпала историческая миссия выполнить его волю до конца.

Когда человек уходит, например, возьмем Джузеппе Верди, его последняя работа - опера «Фальстаф». Он ее написал с юмором, использовал там девятиголосное пение, которое нигде в операх не использовал. Он дошел до совершенства и написал оперу не с трагическим уклоном, а с большим юмором и романтизмом. Так же, наверное, Андрей Петров подошел как хореограф к своей работе, используя свой огромнейший опыт, он себя показал. Он великолепно работал как режиссер, поверьте мне, и знал этот спектакль до каждой ноты. Нам его будет не хватать, но его замысел мы обязательно воплотим.

- Какая роль отведена хору?

- Хор будет во всех сценах - Аустерлиц, Бородино, госпиталь - он будет активно участвовать как артист балета. В тоже время они будут французскими солдатами, покидающими Россию, будут петь свой французский гимн, но уже не с тем настроением. И сцена любви, пролог, он космический у Овчинникова, поэтому акапельные голоса просто необходимы, хорошо, что их услышал и оставил в своем спектакле Андрей Петров.

Вадим Яковлевич Писарев. Фото: Наталья ДЕЙНЕКА

СПРАВКА

Донбасс Опера готовит совместно с Кремлевским балетом премьерную постановку «Война и мир» по роману-эпопее Льва Толстого. Музыку к балету в 1960-х годах написал композитор Вячеслав Овчинников, а хореографом-постановщиком выступил основатель и художественный руководитель Театра «Кремлевский балет» Андрей Петров, который умер во время подготовки спектакля.

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