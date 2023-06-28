В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой ранена женщина
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел территории ДНР. Так, в Ясиноватой вследствие обстрела со стороны украинских боевиков была ранена мирная жительница. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Шевченко.
- В результате обстрела ВФУ городе Ясиноватая ранение получила женщина 1991 года рождения. Берегите себя и своих близких, - пишет в своем телеграм-канале мэр Ясиноватой.
В СЦКК ДНР отметили, что из района населенного пункта Ласточкино по Ясиноватой вооруженные формирования Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня.
Напомним, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии. Также украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО, что привело к ранению мирной жительницы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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