ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, около 10:20 украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивности системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район), выпущено 10 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в СЦКК отмечали, что с восьми утра украинские боевики выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии. Также в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка была ранена женщина 1955 года рождения. Кроме того, в ведомстве зафиксировали повреждения в здании школы № 114 и в многоквартирном жилом доме по улице Стаханова, 6 «в», где была ранена мирная жительница.

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