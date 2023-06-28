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НовостиПолитика28 июня 2023 8:18

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

Украинские боевики вели огонь со своих позиций в районе населенного пункта Кураховка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, около 10:20 украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из реактивности системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район), выпущено 10 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в СЦКК отмечали, что с восьми утра украинские боевики выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии. Также в результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка была ранена женщина 1955 года рождения. Кроме того, в ведомстве зафиксировали повреждения в здании школы № 114 и в многоквартирном жилом доме по улице Стаханова, 6 «в», где была ранена мирная жительница.

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