ВСУ за два часа выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию ДНР. Так, с восьми утра украинские боевики выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 08:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по н.п. Горловка (Никитовский район), выпущено три снаряда калибром 122 мм. Также около 09:35 вновь украинские боевики выпустили по Горловке три снаряда калибром 122 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 08:20 из населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району Донецка ВФУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также обстрелу подвергся Кировский район города. Украинские боевики около 08:40 выпустили шесть снарядов из артиллерии.

Кроме того, вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому и Киевскому району 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

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