В Петровском районе Донецка обстрелами ВСУ повреждены частные жилые дома по трем улицам

Последствия обстрела Петровского района Донецка, в результате которого погибла женщина. Фото: ДНР онлайн

В прифронтовом Петровском районе Донецка в результате обстрелов ВСУ 27 июня были повреждены частные жилые дома по трем улицам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Повреждены дома частного сектора в Петровском районе по улице Летчиков, Черногорской, Твардовского, - проинформировал он.

Мэр также уточнил количество жертв среди мирного населения.

- В результате обстрелов погибла женщина (паспортные данные устанавливаются), ранения получили двое мирных граждан - мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения, - заявил Кулемзин.

По словам мэра, за прошедший день территория Донецка 16 раз подверглась украинским обстрелам. Как свидетельствуют данные СЦКК ДНР, в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города украинские войска выпустили 86 снарядов калибром 155 мм.

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